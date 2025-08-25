Elección de vicepresidente: concurso directo establecido entre NDA y candidatos a la oposición







Con ninguno de los candidatos retirando su nominación, las elecciones vicepresidenciales del 9 de septiembre verán un concurso directo entre el gobernante nominado de la NDA CP Radhakrishnan y el candidato de la oposición conjunta B Sudershan Reddy.

Ambos contendientes provienen del sur de la India, con Radhakrishnan de Tamil Nadu y Reddy de Telangana.

La oposición ha calificado la elección como una batalla ideológica, aunque los números favorecen la Alianza Nacional Democrática (NDA) gobernante, según la agencia de noticias PTI.

Después de la última fecha de retiros el lunes, tanto Buchireddy Sudershan Reddy como CP Radhakrishnan permanecen en la refriega.

El secretario general de Rajya Sabha, PC Mody, quien es el oficial que regresa para las elecciones vicepresidenciales, dijo que la encuesta de las elecciones vicepresidenciales, 2025, tendrá lugar el martes 9 de septiembre de 2025, en la sala No. F-101, Vasudha, Vasudha, Parlamento Casa en Nueva Delhi.

La encuesta comenzará a las 10 a.m. y se cerrará a las 5 pm del 9 de septiembre.

«El Colegio Electoral para la elección a la Oficina del Vicepresidente de India consiste en los miembros de ambas Cámaras del Parlamento. Los miembros nominados de Rajya Sabha también son elegibles para ser incluidos en el Colegio Electoral y, por lo tanto, tienen derecho a participantes en la elección. Los acuerdos de votación en la Casa del Parlamento están siendo hechos por el Oficial de Viverías para el Vista, y los acuerdos de votación, y se están acordados en la Casa de la PC, el Oficial de Viverías y el Elettings, y los acuerdos de encuesta, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación, y se acertan a los acuerdos de votación. Secretario General, Rajya Sabha, «la declaración de la Secretaría de Rajya Sabha dijo, según la agencia de noticias PTI.

«El conteo de votos comenzará a las 6 pm del mismo día y el resultado se declarará inmediatamente después», dijo.

Mientras que Radhakrishnan es un veterano del Partido Bharatiya Janata (BJP) de Tamil Nadu y el gobernador de Maharashtra actualmente, Reddy es un ex juez de la Corte Suprema que proviene de Telangana.

Radhakrishnan (67) sirvió como miembro de dos períodos de la Lok Sabha de Coimbatore durante el mandato del primer ministro Atal Bihari Vajpayee y luego dirigió el partido de azafrán en Tamil Nadu.

Reddy (79), quien se retiró del Tribunal de Apex en julio de 2011, es un jurista veterano conocido por varios juicios históricos que critican al entonces gobierno de la Unión por mostrar flojedad en la investigación de casos de dinero negro. También había declarado Salwa Judum, designado por el gobierno de Chhattisgarh, como inconstitucional.

Como juez de la corte de Apex, Reddy ordenó a la formación de un equipo de investigación especial para tomar todas las medidas para traer dinero no contado que se mantiene ilegalmente en cuentas bancarias en el extranjero.

La recuperación del dinero negro depositado en bancos extranjeros era un tablón electoral clave del BJP antes de las elecciones de Lok Sabha de 2014.

Según una declaración del Secretario General de Rajya Sabha, el proceso de las elecciones vicepresidenciales comenzó el 7 de agosto con la emisión de una notificación.

Para la 17a elección vicepresidencial programada que se celebrará el 9 de septiembre, el Colegio Electoral consta de 233 miembros electos del Rajya Sabha (Cinco escaños están actualmente vacantes), 12 miembros nominados de Rajya Sabha y 543 miembros elegidos del Lok Sabha (un asiento está actualmente vacante).

El Colegio Electoral comprende un total de 788 miembros (782 actualmente) de ambas cámaras del Parlamento. Un miembro de Rajya Sabha, Shibu Soren, ha muerto desde entonces.

La NDA está proyectando a Radhakrishnan como un líder no contaminado con una rica experiencia política y administrativa para la oficina del vicepresidente y manteniendo que estas cualidades también serían útiles como presidente de Rajya Sabha.

Radhakrishnan fue el presidente de la Junta de Coir de All India de 2016 a 2020, un período en el que las exportaciones de coco fueron un salto significativo.

El bloque India liderado por el Congreso está proyectando a Reddy como un campeón consistente y valiente de la justicia social, económica y política. Reddy ha tenido una carrera legal larga y eminente, incluso como juez de la Andhra Pradesh Tribunal Superior, Presidente del Tribunal Superior de Gauhati y un juez de la Corte Suprema. También dirigió el comité que realizó la encuesta de castas en Telangana.

(Con entradas PTI)





Fuente