La temporada 2 de ‘The Pitt’ filtrará la gran factura de Trump, los cambios de Medicaid

Durante 15 temporadas, «ER» revolucionó el género del drama médico, que combina la narración inmersiva y de ritmo rápido con una exploración profunda de la vida interior de los médicos y sus pacientes. Pero más de una década después del final del drama de la NBC, Star Noah Wyle Quería volver a verse con los productores ejecutivos John Wells y R. Scott Gemmill para hacer una especie de chequeo en el sistema de salud, cuyos problemas solo han sido exacerbados por la pandemia y un ecosistema virulento de información errónea que ha criado el desprecio y la desconfianza de los expertos médicos.

Mientras que Wells cree que parte de la antipatía hacia los trabajadores de la salud se deriva de la falta de conciencia de las presiones del sistema médico, Wyle y Gemill creen que la «ignorancia» que proviene de los «niveles más altos» del gobierno de los Estados Unidos es la culpa. («Estamos debatiendo la teoría del germen, por el bien de Dios. ¡Vamos! ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos tratando de normalizar? Está loco», dice Wyle).

En el transcurso de 15 episodios, la primera temporada de «»El pitt«Exploró una gran cantidad de problemas sociales candentes (violencia armada, vacunas, aborto, adicción a las drogas), todo desde la perspectiva de los profesionales médicos que se ven obligados a lidiar con las consecuencias devastadoras de esos problemas en los pacientes.

«Tenemos una cierta red de seguridad para ser un drama realista al tratar de representar cómo se ve en un hospital», dice Wyle, señalando la tendencia del programa a mostrar múltiples lados de una discusión. «No estás haciendo juicios de valor. Solo estás pintando una imagen, y si es lo suficientemente preciso y es lo suficientemente representativo, se convierte en un poco de prueba de Rorschach. Ves lo que quieres ver en ella y sacas tus propias conclusiones de él. Si parece que el sistema es insostenible, injusto y asegado hacia una población sobre otra, tal vez es».

Las preocupaciones en tiempo real sobre la atención al paciente, incluido el tratamiento de familias indocumentadas e inmigrantes en medio de las recientes redadas de hielo, inevitablemente se filtrarán en las historias del programa para la temporada 2.

«Tomamos nuestra plataforma muy en serio. Creo que una de las cosas cuando puedes llegar a 10 millones de personas, y esto fue cierto en el pasado en ‘er’ también, es con esa cantidad de personas escuchando, debes ser responsable de lo que pones allí», dice Gemmill.

«The Pitt» Temporada 2

El mes pasado, el presidente Trump promulgó la «gran factura hermosa», que incluye un recorte del 12% para el gasto de Medicaid. Para la temporada 2, el equipo creativo ha confiado en sus llamadas con cientos de profesionales médicos para predecir las preocupaciones inmediatas para los hospitales dentro del próximo año.

«Los cambios en Medicaid tendrán un impacto significativo, y no tiene que tomar una posición política para discutir cuál será el impacto realmente», dice Wells. «No quiero tener una discusión sobre si son apropiados o no, lo que el Congreso hizo o no hizo. Pero van a tener consecuencias inmediatas en el terreno en las salas de emergencias, y nadie discutir con eso. Ese es un acuerdo bipartidista. Tienes muy senadores republicanos de Missouri como Josh Hawley acordando que esto va a ser un problema».

Wells señala que esta no es la primera vez que un gobierno en los Estados Unidos ha tratado de obtener fondos para la atención médica: «Fue francamente, nuevamente, no tratar de ser político, pero fueron desastrosos en los dos estados [Arkansas and Georgia] Eso lo intentó, se retiraron y dejaron de hacerlo. Por lo tanto, tenemos mucha gente a la que llamar para preguntar qué es probable que suceda ”.

Agrega a Gemmill: «Cuando las personas tienen menos finanzas del gobierno para ayudarlos con su atención médica, van a obtener menos atención médica, y eso significa que terminarán en el único lugar donde pueden obtener la atención médica gratuita, que es la sala de emergencias. Por lo tanto, la sala

Ese punto de inflexión podría muy bien tener otro impacto desproporcionado en las personas de color. La investigación ha demostrado que los antecedentes raciales y étnicos de los pacientes y el nivel de discriminación percibida a menudo se correlacionan con su nivel de desconfianza médica. Muchos de estos profesionales de la salud se identifican como parte de estas minorías radicalizadas, un hecho que los escritores han intentado incorporar a varias historias.

Wyle recuerda haber leído una «estadística terrible que decía que ser una niña negra en Pittsburgh fue sobre la vida más dura que podrías tener».

«Eso [study] y el dolor que se diagnostica mal o se diagnostica en las poblaciones de color se convirtió en una historia de células falciformes sobre una mujer negra que no está tratada por su dolor. Es la empatía del Dr. Mohan lo que saca la situación a la luz e inicia un estudio de dolor que está haciendo para tratar de rectificar parte de ese desequilibrio «, dice Wyle sobre la residente de tercer año favorita de Supriya Ganesh, que es la residente de tercer año favorita, que es india estadounidense. Intentamos hacer eso tantas veces como sea posible «.

Wells tiene la esperanza de que los profesionales médicos se vean a sí mismos en «el Pitt», pero una pregunta privada y rectifica su propio sesgo inconsciente sobre pacientes de grupos marginados. «Estamos haciendo una gran historia en este momento sobre las dificultades que tiene la comunidad sorda para llegar a una sala de emergencias y no poder comunicarse y no poder ser entendidos por sus problemas específicos», dice. «Siempre estamos buscando ese tipo de historias que resuenan».

El éxito de boca en boca de «The Pitt» ha llamado la atención no solo de las salas de descanso del hospital sino también de Hollywood en general. Si bien «nunca diría nunca» a uno de sus antiguos compañeros de reparto de «er» protagonizado por «The Pitt», Wyle dice que cualquier tipo de casting está destinado a ayudar aún más, en lugar de obstaculizar, su misión de centrar las experiencias cotidianas de los trabajadores de la salud.

«El éxito de este programa ha traído a nuestra conciencia de que hay algunos actores realmente de alto perfil a los que les encantaría venir a nuestro programa, y es muy tentador querer ir tras ellos, pero corre el riesgo de que se distraiga un poco», dice Wyle. «Una de las mejores cosas de Cathy Sandrich, nuestra directora de casting, es que trae a estas personas que puede saber ese trabajo, pero no necesariamente trae su equipaje previsto al papel que están jugando para nosotros; puedes creerles totalmente en la situación que estamos presentando. Siento que es un modelo que vale la pena jugar todo lo que podemos».

Pero «si hay un papel que requiere a alguien que tenga una gravita real, que requiere traer a alguien que tenga un marco de referencia», agrega Wyle, «es realmente cuando es divertido traer a esas personas».