El Ministro de Comercio llama al fenómeno de Rojali-Rohana como omnicanal híbrido, ver la explicación

Yakarta, Viva -Minister del comercio, Budi Santoso, alias Busan, dijo que el fenómeno del grupo rara vez compró y el grupo solo preguntó (Rojali-Rohana), que se decía que estaba abundante en centros comerciales y centros comerciales, era parte del comportamiento del consumidor.

Según él, es un comportamiento legítimo y, naturalmente, ocurre en el centro comercial o en los centros comerciales.

«Hay muchas personas ahora que dicen que el fenómeno solo está mirando a su alrededor.

«Pero ya sea que compre en línea o fuera de línea, sí, por favor. Ese es el comportamiento del consumidor», dijo.

Budi explicó que actualmente hay una transición del ecosistema de compra y venta que también penetra en el ámbito en línea, aunque fuera de línea la práctica tampoco está completamente abandonada. Busan reconoció el Ministerio de Comercio para ver este concepto como ‘omnicanal híbrido’, donde había una fusión entre las ventas fuera de línea y en línea.

«Este fenómeno finalmente arrestamos con (el término) omnicanal híbrido. Por lo tanto, si hay una tienda fuera de línea, también puede vender en línea. Sí, porque hay (tipo) consumidores que vean primero y luego lo compren en línea», dijo el Ministro de Comercio.

«Y esa es la libertad de los consumidores para elegir bienes. El problema de comprar donde (fuera de línea o en línea), sí, por favor», dijo.

Incluso dio un ejemplo, el concepto de compras en vivo que se lleva a cabo se lleva a cabo a través de una serie de plataformas de redes sociales al mercado actual, es uno de los últimos patrones de marketing que se desarrolla junto con el uso de aspectos de digitalización.

De esta manera, entonces se crea una sincronización entre Mercado fuera de línea y en línea. Esto hace que sea más fácil para el vendedor mostrar su mercancía más claramente, y el comprador también obtiene una imagen más completa y detallada de los productos que se ofrecen.

«Si solo ves la imagen, tal vez no sea seguro. Pero si hay una vida así, el consumidor finalmente sabe, oh, la imagen es así. Así que creo que son cosas que podemos hacer, para que la transformación entre los mercados fuera de línea y en línea pueda funcionar bien», dijo.