Alhamdulillah, obtuve una oportunidad de aclaración

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Religión (Menag) de la República de Indonesia, Yaqut cholil qouumas ha sido cuestionado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK). Afirmó estar agradecido por poder aclarar muchas cosas durante casi cinco horas.

«Alhamdulillah, estoy agradecido, finalmente tuve la oportunidad, tener la oportunidad de aclarar todo», dijo Yaqut a los periodistas en el edificio KPK, South Yakarta el jueves 7 de agosto de 2025.

Yaqut explicó que aclaró relacionado con la distribución de cuotas adicionales para la peregrinación en 2024. También afirmó ser cuestionado por muchas preguntas por el KPK.

Pilgrims Wave 2 está esperando la partida en el aeropuerto de Amaaa, Medina

«Sí, hay muchas preguntas. Especialmente aquellas relacionadas con la distribución de cuotas adicionales en el proceso Hajj en 2024», dijo.

Sin embargo, Yaqut no explicó qué se le dirigió el material de la pregunta.

«Si está relacionado con el material, no transmitiré sí. Pero el punto es que le agradeceré tener la oportunidad de poder explicar, aclarando todo lo relacionado con la distribución de la cuota el año pasado», concluyó.

Anteriormente, el 20 de junio de 2025, el KPK confirmó que había invitado y convocado a varias partes para ser interrogadas al investigar el presunto caso de corrupción Haji soñando especial.

Después de la declaración de esa fecha, el KPK había convocado a varias partes, como Ustad Khalid Basalamah al jefe de la Agencia de Gestión Financiera HAJJ (BPKH), Fadlul Imansyah.

En una ocasión diferente, el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que el supuesto caso de corrupción relacionado con la cuota especial del Hajj no solo ocurrió en 2024, sino también en años anteriores.

Para 2024, el Comité Especial del Cuestionario DPR Ri Hajj afirmó encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación de la peregrinación en 2024.

El regreso de los peregrinos indonesios a través del aeropuerto de Amaa, Madinah

El punto principal del comité especial se destacó sobre la división de la cuota 50:50 en la asignación de 20,000 cuotas adicionales proporcionadas por Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.