La temporada 2 de ‘Bad Monkey’ emite Zavior Phillips (exclusivo)

Zavior Phillips ha sido lanzado en «Mono«Temporada 2 en Apple TV+ En una serie de rol regular, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Phillips aparecerá en la segunda temporada de la serie de comedia junto al líder Vince Vaughn, así como a John Malkovich, Yvonne Strahovski y John Ortiz. La primera temporada se basó en la novela del mismo nombre de Carl Hiaasen, mientras que la segunda temporada será una historia original.

Vaughn protagoniza la serie como Andrew Yancy, un ex detective de la policía de Miami que sabe que trabaja como inspector de salud. En la primera temporada, Yancy se lleva a una amplia conspiración después del descubrimiento de un brazo humano cortado frente a la costa de los Keys de Florida.

Phillips interpretará a Eddie, quien se describe como «un CPA que investiga delitos financieros».

Phillips es un actor, escritor y comediante prometedor. Recientemente fue seleccionado como uno de los cuatro únicos participantes en el programa Just For For Fit de este año: Writers Program y anteriormente fue nombrado Comic para ver en el Festival de Comedia de Nueva York 2024. Actualmente está de gira con Connor Wood, Grace O’Malley y Maggie Winters. Phillips ha escrito para programas que incluyen «Inside Job» en el programa de YouTube de Netflix y Josh Richards «Leer la sala». Sus próximos roles de actuación incluyen la característica «Double Blind» junto a Lakeith Stanfield y la serie Limited de Jon Favreau sobre Oswald the Lucky Rabbit.

Es representado por Verve y Brillstein Entertainment Partners.

«Bad Monkey» fue desarrollado para TV por Bill Lawrence, quien también se desempeña como showrunner y productor ejecutivo a través de Doozer Productions. Jeff Ingold y Liza Katzer, de Doozer, también producen productores ejecutivos junto con Matt Tarses y Adam Sztykiel. Vaughn Ejecutivo produce además de protagonizar. Warner Bros. Television, donde tanto Doozer como Tarses están bajo acuerdos generales, es el estudio.