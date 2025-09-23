Ivan Gunawan hizo una escena, uniéndose al yoga con cientos de participantes en el movimiento de la mañana de la atención plena

Yakarta, Viva – Diseñador y famosa celebridad, Ivan Gunawannuevamente robando la atención pública. Esta vez no fue a través de la moda o apareciendo en la pantalla, sino a través de su participación en el evento de movimiento de la mañana de atención plena que fue iniciado por MK Skin en colaboración con SPN Indonesia.

Este evento se convirtió en una sala para invitar a las personas a comenzar el día con plena energía, tranquilidad, mientras mantiene la salud de la piel para mantenerse brillando. Ivan Gunawan estuvo presente no solo como el embajador de la marca MK Skin, sino también como una figura inspiradora que dio aliento directo a los participantes. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Bang Ivan realmente proporciona energía positiva. Su presencia hizo que la atmósfera se calentara y llena de entusiasmo», dijo un participante que estaba entusiasmado por participar en la actividad.

YogaLa clave para mantener la mente y el cuerpo equilibrados

En una serie de eventos, los participantes fueron invitados a sentir los beneficios del yoga de primera mano. Los movimientos de yoga suaves pero significativos combinados con técnicas de respiración regulares, demostradas para ayudar a reducir el estrés, aumentar la concentración, mejorar la calidad del sueño.

Para algunas personas, el yoga también puede mejorar la postura corporal, la circulación sanguínea y mantener la flexibilidad muscular y las articulaciones. Cuando el cuerpo está más relajado y saludable, naturalmente la piel también se ve más fresca.

Como embajador de la marca, Ivan Gunawan enfatizó su compromiso de apoyar a la comunidad para cuidarse de manera integral. Para él, la verdadera belleza no solo proviene de productos para el cuidado de la piel, sino también de cómo una persona cuida su cuerpo y mente.

Al evento también asistieron el fundador de MK Skin, Maharani Kemala, quien junto con Ivan Gunawan transmitieron entusiasmo a cientos de participantes. No solo hablan sobre la importancia de cuidar la piel con productos superiores como protector solar, suero, humectante, sino también cómo la vida equilibrada puede hacer que alguien parezca más seguro.

La colaboración de la piel MK con SPN Indonesia a través del movimiento matutino de atención plena es una prueba real de que un estilo de vida saludable, una mente tranquila y una piel brillante es un paquete complementario. La presencia de Ivan Gunawan también logró hacer que este evento fuera más memorable, no solo como una sesión deportiva, sino también un momento de unión llena de inspiración.