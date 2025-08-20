La tasa bi se recorta nuevamente, por lo que el 5 por ciento en Agustus 2025

Yakarta, Viva -Ención de la Junta de Gobernadores de Bank Indonesia (RDG BI) en 19-20 Agosto de 2025 Decidió reducir la tasa de tasa de repo inversa de 7 días de BI tasa de bi de 25 bps, para ser 500 por ciento En agosto de 2025.

Gobernador del banco Indonesia, Perry Warjiyo Agregado, así como la tasa de interés del centro de depósito que también cayó al 4.25 por ciento, y la tasa de interés del centro de préstamos que también cayó a 5.75 por ciento.

«La reunión de la Junta de Gobernadores de BI del 19 al 20 de agosto de 2025 decidió reducir la tasa de BI de 25 bps al 5 por ciento», dijo Perry en una conferencia de prensa el miércoles 20 de agosto de 2025.



Resultados de la conferencia de prensa de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia (RDG BI)

Explicó que los pasos tomados por BI fueron consistentes con las proyecciones de baja inflación restantes de 2025-2026, que estaba en el rango objetivo de 2.5 ± 1 por ciento.

La misma consistencia también está en línea con la estabilidad del tipo de cambio Rupiah, así como con la necesidad de fomentar el crecimiento económico de acuerdo con la capacidad de la economía nacional.

«La decisión de disminuir la tasa de bi es consistente con las estimaciones de inflación bajas restantes en 2025 y 2026 en un objetivo de 2.5 más menos 1 por ciento», dijo Perry.

«Además de mantener la estabilidad del tipo de cambio rupia y la necesidad de fomentar el crecimiento económico de acuerdo con la capacidad económica», dijo.

Se sabe que anteriormente BI también había reducido la tasa de BI dos veces en 2025. Ambos fueron en mayo de 2025 a 5.50 por ciento, y en julio de 2025, que nuevamente se redujo a 5.25 por ciento.

Por lo tanto, el interés de referencia de tasa bi del 5 por ciento es el nivel más bajo a lo largo de 2025. El banco central cree que este paso proporcionará un estímulo adicional para el mundo de los negocios y alentará los préstamos bancarios, al tiempo que mantiene la estabilidad macroeconómica en medio de la incertidumbre global.