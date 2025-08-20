Colts nombró al equipo en «Mejor posición» para la muy promocionada universidad QB

El Colts de Indianápolis recientemente anunció que Daniel Jones Será el mariscal de campo titular para la temporada 2025-26 de la NFL. Jones venció a un jugador de dos años Anthony Richardson¿Quién ha tenido problemas para estar sano y tener problemas de consistencia en el campo?

El primero Gigante de Nueva York Firmó un acuerdo de un año con Indy y, dependiendo de su desempeño, podría permanecer con el equipo como su solución a sus problemas de QB.

Si la temporada sale mal para los Colts, lo más probable es que comiencen desde SCTRACH. Traer una nueva oficina principal, el cuerpo técnico y el mariscal de campo para ser la cara del equipo.

El mariscal de campo de Texas, Arch Manning, recientemente lanzó una pista cuestionable sobre si declarará o no para el Draft de la NFL 2026. Diciendo que lo está tomando «día a día».

Sin embargo, su respuesta ha dejado el fútbol universitario y el mundo de la NFL con la idea de que puede convertirse en un profesional el próximo año.

Arch Manning a Indianápolis?

Los Indianapolis Colts tienen su respuesta a corto plazo en el quarterback, pero podrían usar Arch Manning para el futuro.

Scott Rogust de Fansided nombra a los Colts como un equipo que está en un Buena posición al tanque para el altamente promocionado mariscal de campo.

«El martes, el entrenador en jefe de los Colts, Shane Steichen, anunció que Jones era el mariscal de campo titular del equipo, no solo para el primer juego, sino durante toda la temporada. Los fanáticos de los Gigantes en todas partes dijeron» Buena suerte con eso «cuando escucharon ese anuncio», escribió Rogust. «Es difícil ver a los Colts que luchan por un lugar en los playoffs con su situación de mariscal de campo. Los fanáticos de los Colts verán cómo los fanáticos de los Gigantes se sintieron al ver a Jones liderar una ofensiva».

«Si los Colts tocan, soñarán con el arco tocando para los Colts como lo hizo su tío Peyton».

Un Manning que regresa a Indianápolis sería una historia bien ajustada para la ciudad. Arch puede ser reclutado por la organización, como lo hizo su tío, y ayudar a la franquicia a recuperarse.

Mirando otras opciones

Si bien Arch Manning jugando para los Indianapolis Colts parece posible, los fanáticos de los Colts deben permanecer escépticos si Arch permanece en Texas.

Como dijo el mariscal de campo, está tomando las cosas día a día y no hay una respuesta clara sobre lo que hará.

El entrenador en jefe Shane Steichen y el gerente general Chris Ballard están en el asiento caliente esta temporada, con sus trabajos en la línea con quien esté detrás del centro esta temporada.

Los Colts pueden hacer un intercambio de mitad de temporada para otro mariscal de campo que podría ayudarlos a seguir siendo competitivos en la división. Un tanque fallido podría colocarlos más alto en el draft del próximo año y evitar que redactaran a Arch Manning.

Si los Colts contratara a un nuevo cuerpo técnico, pueden creer que otra opción podría ser la clave para ayudar a la franquicia.

En total, no hay una respuesta clara para lo que sigue para los Colts de Indianápolis.