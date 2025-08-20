Ministro del Interior Tito directamente para monitorear la distribución del arroz SPHP en la provincia de Banten

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian con el jefe de la agencia Alimento National (Bapanas) Arief Praseteto Adi y Director Gerente de Bulog Ahmad Rizal Ramdhani monitorea directamente la distribución arroz Estabilización de la oferta y los precios de los alimentos (Php) en Serang City, Banten, miércoles (20/08/2025). El monitoreo se lleva a cabo en el mercado principal de RAU, uno de los minimercados y la oficina de la sucursal de Serang Bulog.

A partir de los resultados de la comprobación de varios puestos de comerciantes, el Ministro de Asuntos Interiores del Interior dijo que el precio del arroz fue monitoreado estable gracias a la intervención Bulog a través del arroz SPHP.

«Entonces el precio del arroz también es relativamente estable. Pero antes dijeron, este es uno que hace que el número estable, la existencia de intervenciones de arroz SPHP se originan en Bulog», dijo.

Agregó que el precio del arroz SPHP vendido en puestos de comerciantes fue más bajo que el precio minorista más alto (HET) de RP12,500 por kilogramo. Según la información de los comerciantes, el paquete de 5 kilogramos de arroz SPHP se vende a RP. 60,000, de modo que por kilogramo es de Rp 12,000.

«Esto es lo que hace que el precio estable. Así que le agradezco mucho a la agencia de alimentos con Bulog», dijo.

Además de Rice, el Ministro del Interior y el Grupo también verificaron el precio de otros productos.

«El precio de los chalotes era relativamente estable. Había Rp. 30,000, había Rp. 35,000. Estable, solía ser de hasta Rp. 60,000, Rp. 70,000. Luego, en segundo lugar, el chile también era estable a Rp. 35,000. [Cabai] Red rizado, chile rojo, chile grande, pimienta de cayena RP35,000. Solía ser RP. 100,000 «, explicó.

El Ministro de Asuntos Interiores, el precio de la carne de pollo era relativamente estable, mientras que los tomates en realidad experimentaron una disminución en el precio a RP10,000 de la RP anterior. 20,000. Si bien se sabe que el aceite de cocina es estable, pero las acciones en los comerciantes se considera aún limitada.

«Cocinar el aceite es realmente estable. Pero su stock, suministro a ellos, les faltan. Más tarde coordinaremos con el Ministerio de Comercio. Porque el Ministerio de Comercio regula el problema del petróleo», explicó el Ministro del Interior.

Además, explicó la razón por la cual la provincia de Banten fue elegida como área de monitoreo. Esta área fue elegida porque la ubicación no está muy lejos de Yakarta. Mientras monitorea en otras regiones como Sumatra, Kalimantan y la región oriental también se llevarán a cabo indistintamente.

Dijo el Ministro de Asuntos Interiores, el presidente Prabowo Subianto dio dirección para que la disponibilidad de arroz estuviera realmente garantizada para la comunidad. El gobierno incluso preparó una oferta de alrededor de 4 millones de toneladas de arroz, con 1.3 millones de toneladas de las cuales intervinieron gradualmente al mercado para mantener los precios estables.

También estaba presente en el monitoreo el personal especial del Ministro de Agricultura en el campo de la política agrícola Sam Herodian, los principales expertos de la oficina de comunicación presidencial, Prita Laura, el gobernador de Banten Andra Soni, el alcalde de Serang, Budi Rustandi y otros funcionarios relacionados.