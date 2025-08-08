5 autos con un número inusual de ruedas que te hacen mirar boquiabierto, ¡el número 3 más exclusivo!

VIVA – Por lo general, el automóvil es idéntico a cuatro o más ruedas para soportar cargas pesadas. Sin embargo, hay algunos vehículo Hecho con un número inusual de ruedas, ya sea para necesidades funcionales, apariencia lujosa o razones históricas. Aquí hay cinco ejemplos camión Único basado en datos de Slashgear y otras fuentes automotrices.

1. Mercedes-AMG G63 6 × 6



Interior Mercedes-AMG G63 Lewis Hamilton

Mercedes-AMG G63 6 × 6 es un SUV extremo que originalmente se inspiró en vehículos militares, pero se le dio un toque de lujo típico de AMG. Equipado con una tracción de seis ruedas, suspensión del portal del eje y un motor V8 V8 Turbo V8 de 544 hp, este vehículo puede arrasar el terreno pesado sin perder la comodidad de la cabina. Producido solo en cantidades limitadas entre 2013-2015, este automóvil ahora es un artículo de colección raro con precio de subasta puede penetrar más de USD 1 millón o un tigre Rp16 mil millones.

Singularidad: una combinación de rendimiento brutal fuera de la carretera con interiores de clase alta que generalmente solo se encuentran en sedanes de lujo.

2. Mazda-go / K360

Antes de ser famoso por los autos deportivos como MX-5, Mazda había producido camiones de tres ruedas que eran muy populares en Japón en la década de 1930. Mazda-go se convierte en el modelo inicial, luego K360 viene como una versión moderna que es más pequeña y más eficiente. Este camión es ampliamente utilizado por las pequeñas empresas debido al ahorro de combustible, ágil en carreteras estrechas y mantenimiento barato. De hecho, Mazda probó su dureza a través de un convoy de miles de kilómetros exitosos sin obstáculos importantes.

Singularidad: se convierte en un símbolo de la movilidad del negocio de los japoneses en la era posterior a la guerra.

3. Rezvani Hércules 6 × 6

Rezvani Hercules es una camioneta 6 × 6 que combina el diseño futurista con especificaciones militares. La variante de edición militar se puede equipar con un motor V8 sobrealimentado con una capacidad de 7.0 litros con potencia de hasta 1.300 hp. Además, existen características opcionales como protectores anti-Picl-Glass, protectores corporales y sistemas de defensa de humo para oscurecer las opiniones del oponente.

Singularidad: Creado para los consumidores que desean vehículos extremos para mostrar y sobrevivir en la situación más peligrosa.

4. Piaggio Mono

Conocido como un vehículo multipropósito en Italia y en muchos países asiáticos, Piaggio Apé es un pequeño camión de tres ruedas que se lanzó desde 1948. La forma es compacta con una bañera de carga en la parte posterior, adecuada para transportar productos en áreas urbanas estrechas. En India, Apé todavía se produce como un vehículo comercial ligero hasta ahora, aunque en Europa las ventas se detienen debido a estrictas regulaciones de emisiones.

Singularidad: Pequeña, económica e icónica es una solución de transporte barata en varios países en desarrollo.

5. Chelsea Truck Company Flying Huntsman 6 × 6

Flying Huntsman es el resultado de la modificación extrema del defensor de Land Rover por parte de Chelsea Truck Company en el Reino Unido. Al agregar un eje trasero, extender el cuerpo e instalar un motor LS3 V8 de 430 hp (o más o más si se modifica), este camión es una combinación del estilo de defensor clásico y el rendimiento de los monstruos. El interior está hecho con material premium, lo que lo hace adecuado para colecciones o vehículos de aventura de alta clase.

Singularidad: Combinando la tradición de diseño británico con el poder brutal a la muscle Car America.

¿Por qué el auto es atractivo tantas ruedas?



Chelsea Truck Company Flying Huntsman 6 × 6

– El número de ruedas adicionales no es solo la decoración. Hay razones técnicas y estéticas detrás de esto:

– Mejor distribución de carga, reduzca la presión en cada rueda.

– Aumente la estabilidad, especialmente en terreno pesado o cuando se transporta grandes cargas.

– Seguridad adicional en caso de que se rompiera un neumático.

– Identidad visual, porque su forma única atrae directamente la atención.

Ya sea un camión de lujo 6 × 6 como Mercedes-AMG G63 o un auto simple de tres ruedas como Piaggio Apé, cada modelo tiene una historia y un propósito únicos. Desde el símbolo de estado, las herramientas de trabajo diarias, hasta vehículos militares civiles, el mundo automotriz demuestra que el número de ruedas puede ser una característica que distingue a un vehículo de otro.