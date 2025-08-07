La serie ‘Unacustomed Earth’ de Netflix agrega tres al reparto (exclusivo)


El próximo «Tierra no acostumbrada«Adaptación de la serie en Netflix ha agregado tres nuevos clientes habituales de la serie, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Indraneil Sengupta, Adi Roy e Iyla Sundarsingh McKaig se han unido a la adaptación de la colección de cuentos Jhumpa Lahiri junto Star Freida Pinto anunciada anteriormente. La logline oficial para el espectáculo establece:

“’Unaccustomed’ Earth is an epic, soapy, and culturally vibrant drama about a tight-knit Indian American community navigating love, desire, and belonging. Rich with nuance, passion, and unforgettable characters, Unaccustomed Earth invites you into the elite and insular Indian-American community of Cambridge, MA. When a star-crossed romance between a devoted wife and her long-lost love comes to light, Nace un asunto escandaloso y se dibujan nuevas líneas de batalla en esta comunidad inmigrante intensamente interconectada «.

Sengupta, quien interpretará a Jai, es conocido por sus papeles en películas como «Kahaani», «Mishawr Rawhoshyo» y la serie dramática india «Nimki Mukhiya».

Roy, quien interpreta a Kaushik, es conocido por protagonizar las producciones de Broadway «Aladdin» y «Pill Little Pill». Su papel en «no acostumbrado» marcará su debut en la actuación de la televisión.

Sundarsingh McKaig, quien interpreta a Hema, apareció recientemente en la miniserie «Toxic Town» y anteriormente ha estado en espectáculos como «Jamie Johnson» y «Emmerdale Farm».

Roy es representado por Buchwald y Jackoway Austen Tyerman. Sundarsingh McKaig es representada por la agencia articulada.

«La Tierra no acostumbrada» ha recibido una orden de ocho episodios. Madhuri Shekar se desempeña como escritora, productora ejecutiva y showrunner. El ejecutivo de John Wells produce a través de John Wells Productions (JWP). Ritesh Batra dirigirá y ejecutará el primer y el segundo episodios. Nisha Ganatra, que originalmente había optado el libro y desarrolló la serie, también será de productos ejecutivos. Lahiri también se ejecutará productores ejecutivos, junto con Erica Saleh, Erin Jontow de JWP y Celia Costas. Warner Bros. Television, donde Wells está bajo un acuerdo general, producirá.



