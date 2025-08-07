El ex corredor de pases All-Pro de Buccaneers preparado para resurgir

El Tampa Bay Buccaneers traído Haason Reddick En un año, $ 14 millones contratan esta temporada baja para traer un nuevo elemento a su pase de pase. Al comienzo del campamento de entrenamiento, todas las señales apuntan hacia el cambio de escenario haciendo maravillas para el jugador de 30 años.

Antes de la temporada 2024, Reddick demostró que era consistentemente uno de los principales corredores de borde de la NFL, terminando con capturas de dos dígitos en cada año desde 2020-2023.

El pico del éxito de Reddick se produjo en 2022, totalizando 16 capturas en el camino a un asentimiento All-Pro del segundo equipo, además de ser cuarto en la votación del jugador defensivo del año.

Ambos otros jugadores y entrenadores Dentro de la organización de Buccaneers, han notado cómo Reddick se ha puesto en marcha durante su primer campamento de entrenamiento en Tampa Bay.

El comienzo rápido y emocionante para el tiempo de Reddick con su nuevo equipo es bienvenido, considerando que Rocky su campaña 2024 terminó.

¿Qué salió mal en 2024?

Antes de unirse a los Buccaneers, Haason Reddick pasó la temporada 2024 con el Jets de Nueva YorkCon las cosas nunca funcionan realmente como cualquiera de las partes había planeado.

Los Jets cambiaron por el corredor de borde desde el Filadelfia EaglesEsperando que juegue bajo el contrato al que estaba firmado en ese momento. Reddick tenía la intención de obtener un contrato de varios años más de $ 25 millones anuales, lo que lo habría puesto junto a algunos de los mejores bordes de la liga.

Con ninguna parte llegando a un acuerdo, Reddick se mantuvo fuera de todas las actividades de temporada baja, así como el campamento de entrenamiento y los primeros seis juegos de la temporada regular. Cuando regresó, el éxito que tuvo en temporadas anteriores no se mostró.

Terminar el año con solo un saco no tenía precedentes para Reddick, quien había sido un profesional en las dos temporadas anteriores. Los Buccaneers esperan un cambio de escenario, junto con una temporada baja completa, pueden ayudar a que Reddick vuelva a jugar en todo su potencial.

Reddick tomó un contrato de un año con Tampa Bay, con la intención de mostrar a la liga que todavía le queda mucho gas en el tanque, y está decidido a ganar el contrato a largo plazo que siente que ha merecido todo el tiempo.

Cómo Tampa Bay planea desbloquear su potencial de saco de dos dígitos

Los Buccaneers fueron excelentes para Haason Reddick por una multitud de razones. El éxito constante de los pases de The Edge fue uno de los puntos débiles más grandes de Tampa Bay en 2024, con los dos primeros del equipo Líderes de saco ambos corriendo desde adentro.

En el primero de los Buccaneers gráfico de profundidad de 2025, Reddick está ranurado como titular en el borde junto a Yaya DiabyCon una gran oportunidad para consolidarse como un jugador de tres bajos y titular a tiempo completo.

Reddick debería beneficiarse de jugar junto a Vita Vea Además, con el dos veces Pro Bowler exigiendo atención de los delitos opuestos, lo que debería conducir a más enfrentamientos individuales para Reddick en el exterior.

Tampa Bay también ha sido excelente para defender la ejecución en la memoria reciente, lo que permite Cuarto fewest Yardas en el suelo en 2024. Reddick, aunque un defensor sólido en su rol de 3-4 fuera de la línea de línea, definitivamente prospera cuando puede atribuir sus oídos y conseguir al mariscal de campo en situaciones de pase obvias.

El entrenador en jefe Todd Bowles ha tenido un gran éxito con los esquemas de Blitz-Heavy que deberían ser una gran opción para el conjunto de habilidades de Reddick. Con una buena combinación de velocidad y potencia, así como un cinturón de herramientas que tiene un éxito probado, Reddick se ajusta al molde de un Shaquil Barrett-Esque corredor, con el que Bowles y los Buccaneers han tenido un gran éxito en el pasado.