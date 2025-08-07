El 79 por ciento de los judíos israelíes no les importa el hambre y el sufrimiento en Gaza

Tel Aviv, Viva – La mayoría de los residentes judío Israel afirmó que no se preocupa por hambre y sufrimiento experimentado por los residentes Palestina en la pista GazaSegún los últimos resultados de la encuesta publicados el martes 6 de agosto de 2025 por el Centro de la Familia Viterbi para la Opinión Pública e Investigación de Políticas en el Instituto de Democracia de Israel.

La encuesta realizada a fines de julio mostró que el 79 por ciento de los judíos israelíes declararon «no demasiado perturbados» o «no perturbados en absoluto» por las condiciones humanitarias en Gaza. Por el contrario, el 86 por ciento de los ciudadanos árabes israelíes afirmaron estar «muy perturbados» o «algo perturbados» con la situación.

La aguda diferencia también se observó en el espectro ideológico entre las comunidades judías. En el grupo judío a la izquierda, el 70 por ciento de los encuestados dijo que estaban perturbados por el sufrimiento de los gazans, mostrando una diferencia significativa de actitud en comparación con la comunidad judía en general.

Yazan Abu Ful, un niño de dos años en Gaza experimentó desnutrición debido a la desnutrición

Relacionado con si Israel ha tratado de evitar el sufrimiento de civiles en Gaza, el 78 por ciento de los encuestados judíos creen que Israel ha realizado esfuerzos sustanciales, a pesar de que está limitado por la situación de la batalla. Sin embargo, solo el 22.5 por ciento de los encuestados árabes israelíes tienen opiniones similares.

Por otro lado, el 66.5 por ciento de los encuestados árabes israelíes y el 15 por ciento de los encuestados judíos creen que Israel en realidad puede reducir significativamente el sufrimiento de los gazanes, pero elige no hacerlo. Este reclamo también fue acordado por el 56 por ciento del judío de izquierda.

Con respecto a la confianza en informes militares israelíes sobre víctimas civiles en Gaza, el 70 por ciento de los encuestados judíos dijeron que creían en un nivel lo suficientemente grande o grande, mientras que solo el 29.5 por ciento de los árabes israelíes declararon que creía.

Esta encuesta también incluye opiniones públicas sobre la violencia de los colonos judíos en Cisjordania que está aumentando. Hasta el 44 por ciento de los encuestados, que consisten en el 41 por ciento de los judíos y el 60.5 por ciento de los árabes, evaluaron que las fuerzas de seguridad eran demasiado suaves en el manejo de los perpetradores de violencia contra las fuerzas israelíes (IDF) y otras fuerzas de seguridad.

Hasta el 23 por ciento evaluó que el manejo era correcto, y el 22 por ciento lo consideró demasiado difícil.

Entre los encuestados ultravodoxos, el 67 por ciento dijo que los colonos fueron tratados demasiado por la agencia de aplicación de la ley, y el 45 por ciento de los encuestados de la comunidad religiosa nacional estuvo de acuerdo con el reclamo. Solo el 7,5 por ciento de los encuestados seculares dijeron que el tratamiento era demasiado difícil.

Las instituciones de encuestas recibieron respuestas similares cuando preguntaron sobre el manejo de colonos que cometieron actos de violencia contra los palestinos. La mayoría de los encuestados, el 42 por ciento del público, creían que fueron tratados con demasiado suave, mientras que una cuarta parte creía que fueron tratados demasiado duro, y otra cuarta parte dijo que fueron tratados con precisión.

Los gazanes hicieron cola para la comida debido a hambre

La mayoría de los israelíes también creen que la respuesta de Israel relacionada con las amenazas a la comunidad druse en Siria es apropiada. Entre los judíos, el número es del 52.5 por ciento; Entre Druze, 44 por ciento; Y entre los árabes no druzes, el 22 por ciento dijo que la respuesta de Israel era apropiada.

El mayor porcentaje de encuestados árabes no druz-34 por ciento dijo que la respuesta de Israel fue demasiado pequeña, con el 28 por ciento de los encuestados drusos y el 26.5 por ciento de los encuestados judíos estuvieron de acuerdo.

Antisemitsme se extiende

Más de la mitad de la encuesta de la encuesta también dijo que el aumento de los informes antisemitismo Y el acoso de los israelíes en el extranjero influye en sus planes de viaje en el futuro cercano.

De la muestra general, el 38 por ciento dijo que tenía un impacto en sus opciones de destino de viaje, y el 18 por ciento dijo que no viajarían al extranjero en el futuro cercano debido al informe.

Hasta el 17 por ciento dijo que viajaban al extranjero como de costumbre, y aproximadamente una cuarta parte dijo que no planeaban viajar al extranjero en el futuro cercano.

Sin embargo, esto no solo afecta a los encuestados judíos. Entre los árabes, el 17.5 por ciento dijo que el informe sobre el aumento de los incidentes antisemitas en el extranjero influyó en la elección de sus objetivos, y una cuarta parte dijo que no viajarían al extranjero en el futuro cercano debido a estos incidentes.

Cuando la institución de la encuesta excluyó a aquellos que no tenían la intención de viajar en el futuro cercano, el porcentaje de judíos que dijeron que estos incidentes afectaron sus planes de viaje que se elevaron al 76 por ciento. De estos, el 54.5 por ciento dijo que su elección de destino se vio afectada, y el 21.5 por ciento dijo que no viajarían en absoluto.

Entre los árabes, el 65 por ciento afectado por el incidente de Antisemite en el extranjero: el 26.5 por ciento dijo que su elección de destino se vio afectada, y el 38.5 por ciento dijo que no viajarían en absoluto.

Esta encuesta se realizó en línea y por teléfono (para cubrir un grupo que estuvo menos representado en Internet) entre el 27 y el 31 de julio de 2025, con 601 hombres y mujeres mayores de 18 años entrevistados en hebreo y 152 en árabe, que es una muestra representativa nacional de la población adulta en Israel. El error de muestreo máximo es ± 3.57 por ciento a un nivel de confianza del 95 por ciento.