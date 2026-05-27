La serie Huawei Mate 90 contará con un chip Kirin similar a 3 nm

Poco después de que Huawei introdujera nuevas leyes de escalamiento llamadas Ley de Escalamiento Tao y arquitectura LogicFolding, la compañía realizó un discurso de apertura en el Foro Financiero y Cumbre Financiera del Área de la Bahía de Phoenix en Shenzhen, prometiendo entregar un conjunto de chips Kirin de próxima generación mucho más poderoso que impulsará la próxima línea Mate 90.

Se dice que el chip en cuestión es el primer chip móvil de la compañía construido con la arquitectura LogicFolding y podrá competir con chips de 3 nm. Curiosamente, el portavoz no dijo definitivamente que los próximos chips Kirin utilizarán tecnología de 3 nm, sino que estarán al mismo nivel que los chips modernos de 3 nm.

La arquitectura innovadora permitió a la empresa aumentar la densidad de transistores en un 53,5%, lo que aumentó el rendimiento en un 41% y la frecuencia máxima en un 12,7%. Esto también aumentará la eficiencia energética.

Sin embargo, el nombre del chipset Kirin de próxima generación sigue siendo un secreto y lo más probable es que obtengamos la información una vez que se acerque el lanzamiento de la serie Huawei Mate 90, es decir, este otoño.

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