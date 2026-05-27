La estrella de ‘Reacher’ Alan Ritchson sella un acuerdo televisivo con Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios se está acercando a “Reacher” para llegar a un nuevo acuerdo. El estudio ha sellado un pacto televisivo de tres años con la estrella de “Reacher” Alan Ritchson para desarrollar y producir nuevos proyectos para Prime Video.

Ritchson, quien protagoniza y es productor ejecutivo de “Reacher” para Prime Video, ha establecido el nuevo acuerdo televisivo de primera vista a través de su productora Dancing Skeleton.

Cita de AR: «Con el éxito de ‘Reacher’ y nuestro próximo spin-off ‘Neagley’, parecía un siguiente paso natural continuar nuestra asociación con Prime Video mientras nos enfocamos en dar vida a contenido episódico de primer nivel. Reacher es solo el comienzo», dijo Ritchson en un comunicado.

Ritchson ha protagonizado y editado el EP de la película de acción de Prime Video “Reacher” desde 2022; regresará en la próxima temporada 4 del programa. También con Amazon MGM Studios, protagonizará y producirá “El hombre del bolso” junto a Arnold Schwarzenegger. Y protagoniza y produce el proyecto sin título de Mike Thornton de Amazon MGM Studios, que acaba de finalizar la producción.

Por otra parte, Ritchson protagonizó recientemente la película de Netflix “War Machine”. A continuación protagoniza la película de acción “Motor City”, con Shailene Woodley y Ben Foster, que se estrena el 24 de julio en los cines. También se le verá en “Runner”, con Owen Wilson, el 11 de septiembre. La estrella apareció por primera vez en “Smallville” de The CW, así como en “Blue Mountain State” de Spike TV, “Blood Drive” de Syfy y “Titans” de HBO Max.

Ritchson fundó Dancing Skeleton para producir proyectos cinematográficos y de televisión; Además de “Reacher”, su próxima producción incluye el proyecto aún sin título de Mike Thornton, “Runner” y “The Man With the Bag”.