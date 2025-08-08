La respuesta del jugador a la adquisición de Satria Muda por Persib Bandung

Jacarta. Viva – Jugador Muda satria Pertamina Bandung Avan Seputra evalúa la adquisición por Perseguidor Bandung y el movimiento de la sede a la ciudad de las flores como un paso sorprendente y potencial para el desarrollo del baloncesto indonesio, especialmente Bandung.

Dijo que este gran cambio podría ser un impulso positivo para el ecosistema nacional de baloncesto, si se vive con determinación y preparación.

«Si yo, en términos de jugadores, esto es realmente un shock o un cambio es muy sorprendente para el perbasketan indonesio.

«Entonces, en mi opinión, personalmente como jugador no es fácil hacer un cambio. Porque nos obliga a salir de nuestros viejos hábitos», dijo Avan.

Avan enfatizó que el coraje de dar un gran paso para mostrar una fuerte visión a largo plazo de la gestión del club.

Él cree que este cambio eventualmente será respondido positivamente por los amantes del baloncesto público, mediático y indonesio.

«Pero estoy seguro de que una organización o individuo que se atreve a tomar medidas para grandes cambios, estoy seguro de que algún día no está solo de nuestro lado, pero en términos de los medios y los amantes del baloncesto en sí mismo verá el lado positivo extraordinario de este cambio», continuó.

Teniendo en cuenta que Satria Muda tenía su sede oficialmente en Bandung, Avan se dio cuenta de que había nuevos desafíos que tuvieron que enfrentar su equipo, especialmente en la construcción de la atmósfera de baloncesto que vivía en la ciudad. Pero enfatizó que el desafío era en realidad un nuevo espíritu para los jugadores.

«De hecho, si puedes decir que el desafío es cierto, porque ahora somos el único equipo representativo de Bandung».

«Para hacer que la atmósfera en Bandung siga vivo. Por lo tanto, no lo consideramos una carga, pero lo intentaremos como un nuevo desafío para nosotros para avanzar aún más en el baloncesto en Bandung», concluyó.

Pertamina satria muda fue adquirida oficialmente por PT PT Persib Bandung Dignificado (PBB) y cambió su nombre a Pertamina Muda Muda Bandung.

Este paso es una nueva era para el legendario Club de Baloncesto, que ahora forma parte del ecosistema deportivo Bandung con PERSIB. (Hormiga)