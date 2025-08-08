Debut como director de Kristin Scott Thomas

Una reunión familiar disfuncional para una ocasión especial (ya sea una boda o un funeral) ha servido durante mucho tiempo como un telón de fondo dramático maduro por una razón. ¿Qué mejor excusa para reunir a un equipo de personajes que saben exactamente la mejor manera de presionar los botones de los demás y generar resentimientos a fuego lento en el proceso? Si Kristin Scott Thomas«La» boda de mi madre «nunca alcanza las alturas de ese género bien desgastado, no es por falta de intento. Partes iguales Anton Chekhov y Richard Curtis, su debut como director termina siendo un asunto familiar dulce aunque bastante modesto.

La premisa de «La boda de mi madre» es tan directa como sugiere su título. Hermanas Katharine (Scarlett Johansson), Victoria (Sienna Miller) y Georgina (Emily Beecham) se reúnen durante un fin de semana en la casa de su infancia para dar testimonio de la tercera boda de su madre. Diana (Scott Thomas) de dos veces ha encontrado el amor nuevamente. Solo lo que se supone que es un fin de semana familiar de celebración se convierte en una bomba emocional, ya que cada una de las tres hijas de Diana (un oficial de la Marina, una estrella de cine y una enfermera) se ve obligado a lidiar con sus trágicos pasados, sus regalos atrofiados y los brillos de posibilidades que les esperan en sus futuros por delante.

Señora sobre este fin de semana con el sol en el campo inglés (el director de fotografía «salvaje» y «Big Little Lies», Yves Bélanger, opta por una estética muy iluminada) son los recuerdos de los padres que estas tres chicas ahora cultivadas no pueden dejar de lado. Katharine ha entrado en la Marina como John Frost, ella y el padre de Victoria. Y aunque su muerte en acción es un gran programa de entrevistas para su hermana, que es actor, la estoica Katherine ha dedicado su carrera a honrar su memoria. Puede ser por eso que lucha en cómo honrar a Johnny Monson, el padre de Georgina (y el mejor amigo de John), quien llegó a sus vidas por un momento demasiado brillo antes de que él también desapareciera en acción. Una historia familiar tan fracturada y trágica la ha herido evidentemente y ha hecho que sea más difícil para ella estar más desconfiado de los que ama y que desean amarla.

Un guión de Defter podría haber pintado con más gracia un retrato familiar tan rico y fascinante. Pero dada la complicada historia de fondo requerida para comprender a Diana y sus hijas, no es sorprendente encontrar el primer tercio de «La boda de mi madre» empantanada con un diálogo expositivo interminable destinado a establecer la dinámica familiar cada vez más espinosa cuando todos finalmente se juntan. Agregue las historias que se cruzan con respecto a cada una de las perspectivas románticas de las hermanas (que incluyen una subtrama salvaje y sorprendentemente obscena que involucra a una cámara oculta, así como una más superflua que involucra un helicóptero) y usted sigue deseando que Scott Thomas haya dispuesto a esta familia fuera de amor pero amorosa dentro de un triunfo más disciplinado.

Tal como están las cosas, «la boda de mi madre» se siente como una fiesta en la que ambos apenas conocen a todos los invitados reunidos y, sin embargo, están abrumados por la interminable charla sobre sus vidas que comparten con ustedes en el momento en que los saludan. En un momento de encontrar su equilibrio con respecto al drama que involucra a la pareja de Katharine (interpretada por Freida Pinto), y al siguiente se les llama a ser invertido en el futuro esposo de Diana, el descarado Geoff Loveglove (James Fleet). Todo es una lástima porque Johansson, Miller y Beecham hacen un gran trío. Cuando la película se ralentiza y les permite disfrutar en el vínculo fraternal que tan claramente mantiene a esta familia (y una película) junta, la función de debut de Scott Thomas canta. Hay un cuidado amoroso que estos actores aportan a estas partes, sin duda con la larga carrera del primer director, y la conexión personal que obviamente tiene con el material en cuestión.

La película está dedicada, como una tarjeta de título al comienzo de los Estados de Créditos, al Lt CDR Simon Thomas RN 1935-1966 y CDR Simon Idiens RN 1933-1972: «En mi memoria de mis padres», dice. La historia de estas hermanas atormentada por la pérdida de dos padres hace todas esas décadas, es bastante personal para Scott Thomas. Junto con su esposo, el periodista John Micklethwait, Scott Thomas, ha creado un guión que usó recuerdos de su infancia dos veces orfanada en una plataforma de lanzamiento para el tipo de historia que se siente como una combinación bienvenida de sus proyectos más preciados. El actor es conocido por su trabajo en la pantalla en «Cuatro bodas y un funeral», «El paciente inglés» y «Gosford Park» (y en el escenario en obras como «Three Sisters» y «The Seagull»). Es decir: no es ajena a las historias impulsadas por el conjunto sobre cómo nunca podemos escapar de los fantasmas de nuestro pasado. Y cómo, tal vez, la única forma a través de tales desafíos es con un humor cálido y espolvoreado.

En el papel, «la boda de mi madre» se siente como un vehículo perfecto para Scott Thomas. Y el actor convertido en director exhibe un gran talento para obtener actuaciones maravillosamente vividas de su elenco de juego. Qué refrescante es ver a Johansson trabajando en una escala tan íntima, prestando sus talentos a una mujer atrapada entre la vida a la que se orientó durante mucho tiempo y en la que puede necesitar en su lugar si debe construir la familia que nunca tuvo. Del mismo modo, Miller es una alegría ver cómo ella (y Scott Thomas) disfruta satirizando a una estrella de cine moderna que solo quiere ser tomada en serio y no ser cortejada por ricos imbéciles que apenas pueden ver más allá de la fachada que ofrece al mundo.

Sin embargo, todo nunca se junta tan perfectamente como debería. Para el momento, los problemas de la crianza de los hijos, las asociaciones y los recuerdos paternos salen a la luz (se extiende con algunos intersticiales animados en todo momento), «La boda de mi madre» parece que solo está comenzando. Solo en ese momento, la boda y el cine están terminando, en cambio, en una conclusión demasiado ordenada. Tan pronto como se ha instalado en sus ritmos familiares y comenzó a disfrutar de la forma en que estas hermanas confían entre sí (y han sido moldeadas irrevocablemente por su irónica madre sin sentido) que Scott Thomas nos lleva y lo llama un día. Armado como está con mucho corazón y algunas actuaciones con textura con amor, «la boda de mi madre» es, en última instancia, demasiado peludo y holgada una propuesta para aterrizar sus intestinos emocionales. Es el tipo de reunión familiar que no se agota ni excita, para bien y para mal.