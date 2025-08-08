United podría tomar uno de los mejores centrocampistas jóvenes en la Premier League, pero costaría una cantidad considerable

Carlos Baleba durante un juego en Brighton & Hove Albion (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Manchester United podría ingresar a la carrera por uno de los mejores centrocampistas jóvenes de la Premier League, Carlos Baleba de Brighton, para refrescar la columna vertebral del equipo, y algunos fanáticos en el Manchester Evening News La sección de comentarios dice que este es exactamente el tipo de movimiento que ayuda a inyectar algo de energía nueva en el medio del parque.

El ataque ha sido la prioridad en la ventana de transferencia de verano, pero con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo ahora en el club, y con United liderando la carrera para firmar a Benjamin Sesko, enfóquese en otras cosas. Baleba, de 21 años, es un centrocampista defensivo de toda la acción con sus mejores años, muy frente a él, y puede agregar agresión y energía a la sala de máquinas.

Firmar Baleba sería muy costoso, más de £ 100 millones según el fútbol de TBR, y algunos fanáticos piensan que un acuerdo solo debería estar cerrado por una tarifa considerablemente más pequeña. Brighton ha realizado un intercambio rugiente en los últimos años comprando prospectos jóvenes de todo el mundo y desarrollándolos en jugadores de élite, y luego importantes cantidades de los mejores clubes en los bancos.

Algunos fanáticos dicen que obtener otro jugador de la «Premier League» en la Premier League «en el tipo de compañía es que el Manchester United debería hacer, incluso si las ausencias en la participación de las naciones de África (AFCON) son algo con lo que lidiar. FanaticManufan del lector dice: «Se reduce a un jugador de este calibre. ¡Si va a la Copa de Naciones de África, Casemiro y Ugarte deben tratar esta posición!»

El comentarista Icemu escribe: «Necesitamos urgentemente a alguien como Baleba». UN4U está de acuerdo: «Por favor, necesitamos a Carlos en el equipo».

CrazyEighty8 dice: «No conozco al chico Brighton, pero él se parece al tipo de mediocampista que tenemos que comprar, pero nunca lo hacemos. Hoy en día necesitas un jugador en el medio que sea fuerte y atlético, estamos luchando constantemente en el mediocampo en el mediocampo o en los equipos inferiores».

El premio será un cuello de botella para los medios cantonales: «Pensó que SJR quería encontrar jugadores antes de que fueran realmente caros … Afortunadamente con la actividad de verano hasta ahora, pero frustró cómo las piedras preciosas de Brighton siguen excavando que los jugadores caros cuando hacemos las cosas al revés».

Cromwellswart responde: «Con suerte, los firmas Leon, Dorgu, Chido, Heaven y Kone son pruebas de que el club está tratando de desenterrar los diamantes ásperos. Ciertamente están demostrando ser prometedores hasta ahora. Lo que debemos recordar es que los jugadores firmarán para clubes como Brighton sabiendo que pueden florecer y desarrollar sin la presión 24/7 y las luces brillantes de Wid Traffic, y que los jugadores como Moises pueden elegir los Brightons y los Brights y los Brateford.

Kevmal dice: «Baleba encaja perfectamente con UTD, pero demasiado caro. 45m en su mejor momento».

Daves escribe: «Ha quedado claro que Ugarte simplemente no es lo suficientemente bueno y necesita ser reemplazado. Baleba aprovecha cada caja, pero no será barato».

James Ikyerga escribe en nuestra página de Facebook: «Mu es muy útil para comprarlo. Tienen el dinero salpicado en promedio en el pasado. El jugador es muy bueno».

El naffodial Maisamara no es tan entusiasta: «Costará demasiado, y lo triste es que perderá muchos juegos, solo usa lo que tienes».

¡Dijiste! ¿United tiene que refrescar su centro del campo con una oferta sobre Carlos Baleba? Responda a continuación y participe en la conversación.