Compartiendo la carga de la APBN, la cooperativa Sri Mulyani y entre el sector privado de la economía indonesia

Yakarta, Viva – El ministro de finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que su partido cooperaría con Danantara y fiestas privadopara unirse para estimular el crecimiento económico nacional simultáneamente.

En una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, el Ministro de Finanzas enfatizó que el paso fue llevado a cabo por el Ministerio de Finanzas para compartir la carga de las finanzas estatales, de modo que no solo confiaría en Apbn Justo.

Con la participación del sector privado y entre una institución de inversión oficial formada por el gobierno, Sri Mulyani espera que esta sinergia pueda hacer que la economía nacional se vuelva más avanzada en el futuro.

«Trabajaremos junto con el sector privado, especialmente para que la carga no esté del todo en el presupuesto estatal», dijo Sri Mulyani, viernes 22 de agosto de 2025.

«Entonces, entonces la máquina de crecimiento se puede dividir en y también en el sector privado, especialmente para alentar el progreso de la economía indonesia», dijo.

Anteriormente, el tesorero estatal también había declarado que el gobierno aumentaría los esfuerzos superiores para desarrollar recursos humanos (recursos humanos), prosperar a los agricultores y pescadores, así como proporcionar casas decentes y asequibles para la comunidad en el año 2026 próximo.

El objetivo no es otro que poder ayudar a fortalecer la economía nacional, para que Indonesia también pueda convertirse en un país respetado en el poder económico de otros países del mundo.

Por lo tanto, el Ministro explicó que en 2026 L, el presidente Prabowo también había establecido 8 agendas prioritarias del gobierno.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

Por ejemplo, como programas de seguridad alimentaria, seguridad energética, alimentos nutritivos gratuitos, programas educativos, programas de salud, desarrollo de la aldea, cooperativas y MIPYME, programas de defensa y aceleración de inversiones y comercio global.

«El objetivo es construir recursos humanos indonesios superiores, agricultores y pescadores prósperos, hogares decentes asequibles (para la comunidad), lo que luego ayudará a la economía indonesia más fuerte y respetada en el escenario global», dijo.