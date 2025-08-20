La razón por la que el KPK llamó a Lisa Mariana como testigo del presunto caso de corrupción de BJB

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Mirando la citación de las celebridades Lisa Mariana se necesita para investigar casos de presunta corrupción en la adquisición de proyectos de publicidad en el Banco Regional de Desarrollo de Java y Banten Occidente (Bjb) Período 2021–2023.

«Por supuesto, se necesita la citación interesada más tarde el viernes (8/22)», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Budi dijo además que la información que Lisa Mariana daría como testigo del caso se consideraba para ayudar a los investigadores.

«La información que transmitirá los testigos ciertamente será muy útil para que los investigadores puedan descubrir y crear la luz de este caso», dijo.

Anteriormente, Lisa Mariana en la historia que subió a través de su cuenta personal de Instagram, @LisamarianAaa, reveló la citación.

«El 22 (agosto de 2025, ed.) Me llamaron al KPK para ser testigo. El KPK también me confundió para escribir», dijo.

El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la declaración de Lisa.

«Es cierto, relacionado con la investigación de la presunta corrupción en el oeste de Java Bank (BJB)», dijo el miércoles el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó en Yakarta el miércoles.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)