Brian Cox, Chace Crawford, más únete a la Lizard Broken

¡Madre de Dios! El equipo de comedia de Lizard Broken, Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter y Erik Stolhanske, están volviendo a la vuelta con las imágenes de Searchlight para una tercera entrega de la franquicia clásica de culto «Super Troopers». Broken Lizard ha escrito el guión para «Super Troopers 3«Que Chandrasekhar dirigirá nuevamente con Richard Perello produciendo.

Chandrasekhar y el resto de los miembros del grupo repetirán sus roles, junto con Brian Cox («Sucesión», franquicia «Super Troopers») que también regresa como el Capitán John O’Hagan y Marisa Coughlan (franquicia de «Super Troopers») como Ursula Hansson. También se unen al elenco Nat Faxon («The Way Way Back») como el Capitán Todd Markowski, Chace Crawford («The Boys») como Baker Buchanan y Andrew Dismukes («Saturday Night Live») como Coy Burns. La fotografía principal en la foto comenzará a finales de esta semana.

«Broken Lizard ha sido parte de la familia Searchlight durante más de dos décadas, y no podríamos estar más emocionados por otra entrada en la saga ‘Super Troopers'», dijo el presidente de Searchlight, Matthew Greenfield. «‘Super Troopers’ tiene una forma de hacer que lo absurdo se sienta inevitable, y no podemos esperar para llevar al público a otra aventura con estos personajes que dejan una alegría y risas, donde sea que sus patrullas puedan llevarlos».

Chandrasekhar agregó: «Broken Lizard está emocionado de ayudar a traer de regreso la comedia teatral. A Estados Unidos, decimos: ‘¡Es un momento de crecimiento de bigote!'»

«Super Troopers» fue lanzado por Fox Searchlight en 2001 después de ser adquirido en el Festival de Cine de Sundance. Después de su debut, la película ganó el Premio de la Audiencia en el South by Southwest Film Festival. Más tarde, se lanzó una secuela en 2018. Ambos fueron dirigidos por Chandrasekhar y escrita por y protagonizada por todo el grupo de lagartos rotos.

La ejecutiva creativa Apolline Berty, la vicepresidenta de producción de Richard Ruiz, y el ejecutivo creativo Daniel Yu supervisan el proyecto para Searchlight Pictures, informando a los codificadores de la producción y el desarrollo de películas DANTRAM NGUYEN y KATIE GOODSON-THOMAS.

Chandrasekhar, Heffernan, Lemme, Soter y Stolhanske Broken Lizard es un grupo de comedia y cine de cinco hombres que anteriormente se asoció con Searchlight Pictures en «Super Troopers» y «Super Troopers 2», así como «Club Thad» y «Quasi». Sus otros créditos cinematográficos incluyen «Beerfest» y «The Slammin ‘Salmon». Heffernan y Lemme también son los creadores y estrellas de la exitosa comedia de Trutv «Tacoma FD».

Cox apareció junto a la compañía de comedia de lagarto rota tanto en «Super Troopers» como en su secuela «Super Troopers 2». Con los años, ha aparecido en películas aclamadas como «The Ring», «X2: X-Men United», «Troy», «The Bourne Supremacy» y «Rise of the Planet of the Apes». Cox obtuvo un premio Emmy por su actuación en «Nuremberg». Más recientemente, recibió una aclamación crítica generalizada y tres nominaciones al Emmy por su papel principal en la «sucesión».

Coughlan también estaba en «Super Troopers» y en su secuela «Super Troopers 2» Sus créditos cinematográficos anteriores incluyen «Space Station 76», «Ya muerto», «Enseñando a la Sra. Tingle» y «Meet Bill». Los créditos televisivos incluyen «Legados», «Cómo ser un caballero», «¡Hombre Up!» y «huesos».

Faxon ha escrito y dirigido numerosos títulos de Searchlight Pictures, incluidos «The Way Way Back» y «The Descendants», por los cuales ganó un Premio de la Academia por el guión adaptado. Crawford es conocido por sus papeles en «The Boys» y «Gossip Girl» y también ha protagonizado películas, incluidas «Qué esperar cuando esperas» y «The Covenant». Dismukes ha sido nominado para un Emmy en horario estelar por su trabajo en «Saturday Night Live».

Chandrasekhar y Heffernan están representados por Uta, Lemme por el grupo Gotham, Soter por Paradigm y Stolhanske por Artists Sandstone. Cox está representado por Conway Van Gelder Grant, Paradigm Talent Agency y Insight Entertainment; y Coughlan de SBD Partners y CAA/Underground. Crawford está representado por CAA y entretenimiento sin título; Dismukes de WME y Cara Masline.