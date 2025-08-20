El destino de Lisa Mariana después de los resultados del ADN de la prueba declaró que su hijo no Ridwan Kamil sangre de sangre

Yakarta, Viva – La Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) de la Policía Nacional determinará el estado Lisa Mariana realizando el grado de caso después de los resultados Tes ADN Muestra no ideal o hija Lisa, CA, no un niño biológico Ridwan Kamil.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos el caso con los pasos que tomaremos más tarde», dijo Kasubdit I Dittipidisber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso en el edificio de investigación criminal de la policía, Yakarta, el miércoles.

Con respecto a cuándo el título del caso, Rizki dijo que informaría más.



Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

Rizki explicó que este caso comenzó cuando el informe de Ridwan Kamil a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025 se relacionó con Lisa Mariana, quien acusó al ex gobernador de West Java, era el padre biológico de la hija en las redes sociales y en una conferencia de prensa.

Los presuntos actos penales informados en este caso son la manipulación de información o documentos electrónicos y/o actos penales para cambiar, agregar, transmitir, dañar información o documentos electrónicos que pertenecen a otros y/o supuestos actos penales de difamación o calumnia.

El presunto delito penal es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 45 Párrafo (1) Jo. Artículo 32 Párrafo (1) y/o Artículo 48 Párrafo (2) Jo. Artículo 32 Párrafo (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo. Artículo 27a de la ley número 1 de 2024 sobre la Segunda Enmienda a la Ley Número 11 de 2008, en relación con ITE y/o Artículo 310 y/o Artículo 311 del Código Penal.

Hasta ahora, dijo Rizki, investigadores de la policía de Dittipidsiber Bareskrim han examinado a 12 testigos, incluida, Lisa Mariana, como testigo.

«Entonces, tres expertos son lingüistas, expertos en ITE y expertos en derecho penal», agregó.

Además, los investigadores también han confiscado varios elementos de evidencia, a saber, en forma de documentos electrónicos, muestras de informes y otros documentos de cartas.

Luego, el 7 de agosto de 2025, la policía nacional Pusdokkes realizó una prueba de ADN en Ridwan Kamil como reportera, Lisa Mariana como testigo, y la hija de Lisa con las iniciales ca.

Como resultado, Ridwan Kamil y el hijo de Lisa Mariana con las iniciales CA no tenían ADN o compatibilidad no ideal.

«Eso basado en los resultados de la prueba de ADN, el investigador tomará los próximos pasos para proporcionar certeza legal relacionada con este caso», dijo Rizki. (Hormiga)