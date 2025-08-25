La razón por la cual Raffi Ahmad es una gran lirio adoptada, aparentemente la solicitud de Rafathar

VIVA – La historia está abrumada detrás de la decisión Raffi Ahmad Y Nagita Slavina adoptó a su pequeña hija, Liriorecientemente revelado. En un podcast en el canal Revolution de YouTube Comic 8 organizado por Ivan Gunawan, Raffi contó el viaje emocional de su familia hasta que finalmente recibió a Lily como parte de la familia Andara.

Aparentemente, esta gran decisión fue influenciada por la sincera solicitud de su hijo mayor, Rafathar Malik Ahmad |

Lily, ahora cuyo nombre completo es Ranayma Malika Raudhia Andara, se introdujo por primera vez al público a principios de 2025. Este pequeño bebé tiene una historia inicial llena de giros y vueltas.

Raffi reveló que Lily fue encontrada en un lugar inapropiado, incluso rechazado por varias partes antes de finalmente alcanzar las manos de su familia.

«Se imaginaba a Lily que en ese momento no eran 24 horas, tal vez en ese momento no era bueno como un bebé almacenado, disculparse por un lugar que no era factible, colocado en la basura, ya alrededor de la clínica, el orfanato, nadie recibió», dijo Raffi Ahmad, citado el lunes 2525 de agosto.

Inicialmente, Lily fue planeado para ser llevado a Bali por un amigo cercano de la familia, que también era amigo de la hermana de Nagita Slavina, Caca Tengker. Sin embargo, debido a su edad muy pequeña, Lily no podía viajar aire.

«Bueno, no está permitido, confiado primero a la caca. En ese momento (caca) a mi casa, aún no en el llamado a la oración, (finalmente) llamé a Dong. He terminado la oración, miro sus ojos», recuerda Raffii.

El momento que se convirtió en un punto de inflexión fue cuando Rafathar, que generalmente tendía a rechazar la presencia de niños pequeños en casa, en su lugar le pidió a Lily que viviera con ellos.

«Por lo general, a Rafathar le gusta o no si hay niños pequeños, jútek así. Pero Rafathar dijo: ‘Ya PA, él está aquí’, así que», dijo Raffi.

Esta sincera solicitud de Rafathar se convirtió en el principal impulsor de Raffi para dar estos grandes pasos.

Aunque Nagita Slavina era inicialmente dudosa, Raffi aseguró a su esposa que su sincera intención de aceptar a Lily como parte de la familia era la más importante.

«Rafathar es realmente una pena, Rayyanza es realmente una pena con Lily, y la noche de Lilatul Qadar cuando estaba ayunando, Gigi dijo que quería tener más hijos, no hace mucho tiempo, el niño vino a la casa de repente», dijo Raffi.

La presencia de Lily parecía ser la respuesta a la oración de esta pequeña familia, trayendo nueva felicidad invaluable.

Ahora, Lily se ha convertido en una parte inseparable de la familia de Andara. Esta historia no solo muestra el lado humanista de Raffi y Nagita como figuras públicas, sino que también subraya la importancia del afecto y la sensibilidad para los demás, especialmente del corazón inocente de un niño como Rafathar.