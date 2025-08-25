American Idol establece jueces para la temporada 24: Carrie Underwood, Luke Bryan

Carrie Underwood, Luke Bryan y Lionel Richie volverá como «Ídolo americano«Jueces en la 24ª temporada de la competencia de canto, llegando a ABC y Hulu en 2026.

Este trío en particular debutó en la temporada 23 de este año, que debutó en marzo. Marcó la primera temporada de Underwood en «Idol», mientras que Bryan y Richie han compartido el panel del juez desde la temporada 16 en 2018. Hasta 2025, sirvieron junto a Katy Perry, quien salió del programa antes de la temporada 24.

No se menciona a Ryan Seacrest en el comunicado de prensa enviado por ABC y Hulu, pero ha organizado la serie desde su debut en 2002.

Las audiciones comenzarán el 26 de agosto con «Idol en todo Estados Unidos», una búsqueda en vivo, virtual y en todo el país para el próximo ganador. Los posibles concursantes de «ídolo» audicionarán virtualmente frente a un productor, con la esperanza de pasar a la próxima ronda de audiciones de juez. Las audiciones de «Idol All America» ​​comienzan el martes con un evento VIP «First 900» antes de mudarse a Alabama, Arkansas, Louisiana y en todo el sur. Las audiciones llegarán a los 50 estados más Washington, DC, que terminarán el 22 de septiembre con Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Oregón, Utah y Wyoming, antes de un llamado al Abierto de Nación el 24 de septiembre.

Una serie sin guión mejor calificada, «American Idol» ha producido superestrellas musicales como la ganadora de la temporada 1 Kelly Clarkson, el concursante de la temporada 5 Chris Daughtry, la ganadora de la temporada 3 Fantasia Barrino, el subcampeón de la temporada 8 Adam Lambert y la concursante de la temporada 3 Jennifer Hudson. Con más de 16 millones de álbumes vendidos, el ganador de la temporada 4 Underwood es el alumno de «Idol» más vendido.

«American Idol» es producido por Fremantle y 19 Entertainment, una parte de Sony Pictures Television. Megan Wolflick es la showrunner, y ella produce ejecutiva junto con Eli Holzman y Aaron Saidman de 19 Entertainment. Fremantle distribuye la serie en todo el mundo.