Jackson Wang está listo para realizar una gira asiática, Yakarta ¿Cuándo?

Yakarta, Viva – Jackson Wangprepararse para sostener concierto Titulado Magicman 2 World Tour 2025-2026. Jackson anunció directamente esta gira directamente al final de su actuación en Kcon Los Angeles y comenzará con dos noches de conciertos en Bangkok el 3 y el 4 de octubre de 2025.

Leer también: El concierto de la música de 40 años: Dwiki Dharmawan cooperó Kris Dayanti, PuRIANI A ONE ONTEGE MEKEL



Después de Bangkok, Jackson aparecerá en varias ciudades importantes de Asia, incluida Yakarta el 18 de octubre, luego continuará a Macao (11 y 12 de octubre), Kuala Lumpur (25 de octubre), Manila (2 de noviembre) y Tokio (6 de noviembre). Se anunciarán ciudades adicionales en el futuro cercano, así como información de venta de entradas. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Este anuncio estuvo presente después del lanzamiento del último álbum de Jackson, Magicman 2, quien hizo historia con el debut en la posición #13 en el Billboard 200 y lo convirtió en el álbum de más alto rango jamás logrado por un artista de China en la historia de las listas.

Leer también: A diferencia de los demás, este concierto presenta una exposición de arte visual y trabajo urbano contemporáneo



El álbum fue lanzado a nivel mundial el 18 de julio de 2025 y fortaleció la posición de Jackson como el primer artista chino en grabar dos álbumes sucesivos en el Top 15 Billboard 200, luego del éxito del álbum Magicman en 2022, que debutó en el #15.

Entregado en cuatro rondas, Magicman 2 exploró el tema del caos, la ilusión, la auto -reflexión y la curación, rastreando el viaje interno de Jackson con honestidad cruda y visión cinematográfica.

Leer también: Sostenida por Syahlive, Tulus a Elliot James Reay enjuagando el concierto de Funtaztic.ly



«Magicman 2, como digo a menudo, no solo un concepto. Tampoco es la idea o los resultados de la inspiración. Esto es 100 por ciento real. Esta es mi historia. La forma en que veo la sociedad, la humanidad y la realidad. Sobre cómo enfrento los días más oscuros de mi vida y cómo logré fuera de allí. Se trata de la aceptación.

«Siento la necesidad de compartir esto porque creo que todos tenemos el lado ‘Magicman’ en nosotros mismos. El lado oculto que a veces no entendemos, sino que continuamos persiguiendo. El lado que tememos, pero también queremos enfrentar. Magicman 2 World Tour no es solo un concierto. Esta es una experiencia. Magicman 2. Bienvenido a este viaje». Continuó.

Brian Chow, CEO y fundador de IME Entertainment Group declaró, con este concierto, quería traer la energía de Jackson Wang a todos los rincones del mundo.

«A través del Magicman 2 World Tour 2025-2026, queremos llevar la energía de Jackson a más rincones del mundo y presentar una experiencia verdaderamente memorable para sus fanáticos en todas partes», dijo.

El álbum de Magicman 2 recibió una extraordinaria bienvenida de Global Music Critics. En la primera semana después del lanzamiento, Magicman 2 vendió más de 32,000 unidades, ocupando la posición #4 en las mejores ventas de álbumes, #3 en álbumes de vinilo y #2 en las ventas de álbumes de la tienda independiente.

Este álbum también entró inmediatamente en los 10 mejores álbumes de Spotify en los Estados Unidos. La canción principal del álbum, «Made Me A Man», fue viral en Tiktok, mientras que el sencillo «Gbad» continúa mostrando un rápido crecimiento con casi 55,500 videos de Tiktok y más de 32 millones de visitas en YouTube.

Magicman 2 World Tour también se llevará a más ciudades de todo el mundo.

Fecha de gira – Ciudades anunciadas primero:

& Octubre – octubre – usted, Thalid

11 y 12 Oktober – Macao, China

18 de octubre – Yakarta, Indonesia

25 de octubre – Kuala Lumpur, Malasia

2 de noviembre – Manila, Filipinas

6 de noviembre – Tokio, Japón.