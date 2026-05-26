¿La promesa de actualización de 7 años de Samsung y Google es solo marketing?

Joe Maring / Autoridad de Android

Google y Samsung están liderando el camino en este sentido, y ambas marcas ofrecen ahora constantemente siete años de actualizaciones para casi todos sus teléfonos y tabletas. Incluso Motorola presentó recientemente su primer dispositivo con una actualización de siete años, aunque no está tan claro si se trata de un cambio único o no.

Debo admitir que soy uno de los que alguna vez se sintió atraído por la promesa de actualizaciones, y esa es una de las principales razones por las que he preferido las marcas Samsung y Google en los últimos años. De hecho, muchos fanáticos de Android y expertos de la industria han criticado a la compañía por no haber superado al menos la marca de los cuatro años. Entiendo que la promesa de más siempre será tentadora, pero en realidad, tener siete años de actualizaciones del sistema operativo y correcciones de seguridad es demasiado para muchos de nosotros.

Por mucho que amo mi Samsung Galaxy S24, no hay forma alguna de que siga usándolo como mi controlador diario en 2031.

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Siete años de actualizaciones suenan generosos, pero es más que nada un truco de marketing.

Aamir Siddiqui / Autoridad de Android

Las promesas de reforma suenan bien sobre el papel, pero las encuestas son así Reseñas.org muestra que la mayoría de las personas sólo conservan sus teléfonos durante unos dos años y medio. Dicho esto, el ciclo de actualización se amplía lentamente y ciertamente hay un pequeño número que permanece con el dispositivo por más tiempo.

La verdadera razón por la que Google y Samsung prometen siete años es para evitar problemas de seguridad, problemas de capacidad de la tienda de aplicaciones y garantizar una experiencia de Android más consistente para sus usuarios. También es porque Android tiene una historia de terrible fragmentación que la promesa ayuda a asegurar a la gente que el pasado ha quedado atrás en gran medida. Estoy seguro de que hay otras razones además de ésta, pero no se puede negar que esto también es un gran marketing.

A la gente le gusta la idea de comprar algo que no se vuelva obsoleto tan pronto como lo recojamos, y siete años es mucho tiempo. Esto también te da tranquilidad. Puede que seas el tipo de persona que prefiere actualizar su teléfono cada dos o cuatro años, pero algunos de nosotros tenemos un presupuesto ajustado, por lo que es bueno saber que no nos sentiremos presionados a actualizar si nuestras circunstancias cambian. Sin embargo, la mayoría de ellos cambiarán a nuevos dispositivos dentro de media década.

Incluso si desea conservar su teléfono durante siete años, existen otros obstáculos además de las actualizaciones de software cuando se trata de mantener el teléfono como su controlador diario durante tanto tiempo.

Siete años de actualizaciones suena genial, pero la realidad es que no coincide con las funciones existentes.

La degradación de la batería es un gran problema. Si bien puedo confirmar personalmente que muchos teléfonos aún pueden funcionar técnicamente incluso una década después si no se usan de manera agresiva, eso no significa que tengan suficiente potencia para que sea práctico. La mayoría de las personas verán una degradación grave de la batería entre el tercer y el quinto año. En este punto, tienes que lidiar con el empeoramiento del rendimiento de la batería o tienes que reemplazarla.

Otro obstáculo que se interpone en el camino son las decisiones internas que toma el fabricante elegido. Samsung y Google suelen ocultar ciertas características superiores del hardware más antiguo. A veces, el motivo es un problema genuino de hardware, a veces es solo una forma de asegurarse de que los clientes estén conectados a dispositivos más nuevos. Por ejemplo, Gemini Intelligence se anunció recientemente y ofrece muchas funciones avanzadas, pero solo si su dispositivo es compatible con Gemini Nano V3. Eso significa que dispositivos como OnePlus 15R y One Find X8 admiten estas funciones, pero es probable que el Pixel 9 de Google no lo haga.

El punto es que, incluso si tienes las últimas actualizaciones de seguridad y la última versión de Android, eso no significa que obtendrás la misma experiencia que alguien que tiene un dispositivo más nuevo.

La promesa de actualizaciones es excelente, pero el patrón de actualización real es más importante

Joe Maring / Autoridad de Android

Si niega con la cabeza y dice: «He conservado mi teléfono durante seis años o más sin problemas», no se equivoca. Las personas pueden extender su experiencia por tanto tiempo, pero solo si no les importa perder funciones o reducir potencialmente la duración de la batería. Si bien obtendrás correcciones de seguridad y funcionarán todas las aplicaciones y servicios más recientes de Google Play, es posible que te pierdas algunos de los aspectos más recientes de Android.

Si bien siempre aprecio una garantía de actualización prolongada, creo que la entrega de actualizaciones rápida y consistente y la estabilidad general son mucho más importantes. Si Samsung y Google implementaran ambas cosas, no tendría mucho de qué quejarme. Desafortunadamente, ese no es el caso.

Recientemente, vimos a Google impulsar actualizaciones y nuevas funciones a lo grande. Eso es genial en teoría, pero el problema es la ejecución. Los problemas de errores y otros problemas de estabilidad son cada vez más comunes, hasta el punto de que instalar actualizaciones de Pixel parece una apuesta. Puede que Samsung no tenga muchos problemas de errores al implementar nuevas funciones, pero su tasa de actualización se ha ralentizado drásticamente en los últimos años. One UI 7 tiene meses de retraso y el lanzamiento de One UI 8 y 8.5 es aún más complicado.

No quiero perderme lo mejor de Autoridad de Android?

No sé ustedes, pero ¿qué pasaría si tuviera que elegir entre siete años de actualizaciones con pruebas de errores inconsistentes y otros problemas durante un ciclo de actualización de cuatro a cinco años con mejor estabilidad? Siempre elegiría este último.