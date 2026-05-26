‘Tan pronto como alguien sea un idiota, me voy’

Russell Crowe advirtió a los fanáticos antes de firmar autógrafos afuera de su hotel en París, diciendo que si la multitud que esperaba se salía de control, se iría.

“¿Estás escuchando?” dijo la estrella de “Gladiator” a los solicitantes de autógrafos mientras rodeaban los escalones, haciendo gestos con los brazos para superar cualquier posible barrera del idioma. «Quédate donde estás, no me presiones y yo iré hacia ti».

“Dad espacio a todos”, añadió. «Tan pronto como alguien sea un idiota, me iré. ¿Está claro?»

Cuando la multitud asintió, Crowe, vestido con una camisa polo azul marino y pantalones de vestir, comenzó rápidamente a firmar recuerdos de “Gladiator”. Sin embargo, cuando un fan aprovechó la suerte y le preguntó a la estrella si agregaría el nombre «Maximums» (el personaje de Crowe en la epopeya de Ridley Scott) a su firma, Crowe se negó antes de pasar a otro fan.

El video de la interacción parecía haber sido tomado por un compañero fan entre la multitud.

El actor, que fue visto en el torneo de tenis del Abierto de Francia en París a principios de semana, respondió después a la publicación del video por parte de TMZ en X con la leyenda: «Si necesitabas un recordatorio de que los fanáticos no siempre son la prioridad número uno, acude a Russell Crowe, porque el tipo no lo tenía en absoluto fuera de su hotel de París».

Crowe respondió a la publicación de X: «Clickbait. Todos obtuvieron su autógrafo y selfie, el pasaje al hotel se mantuvo gratuito para los huéspedes y aun así llegué al aeropuerto a tiempo. Un hombre, sin seguridad. Se encargó. ¿Cuál es su problema?»

No es la primera vez que se vuelve viral un vídeo de una estrella de Hollywood realizando su propio control de multitudes en Europa continental. En 2024, Anne Hathaway se encontró memorablemente con un grupo de fanáticos demasiado entusiastas en Italia, donde fue filmada dirigiéndose a ellos en una mezcla de italiano e inglés.

“Calma, calma, calma, por favor, per favore, calma”, dijo Hathaway lentamente, mientras levantaba las manos. «No puedo tomar fotos con todos, pero me quedaré aquí y saludaré si quieres tomar una foto. No puedo firmar, hay demasiados de ustedes, mi dispiace». [I’m sorry]pero quiero que tengas algo, así que si quieres te saludaré un poco”.