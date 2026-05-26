Los tensos momentos de un alpinista malasio que cayó en el monte Rinjani fue evacuado mediante un helicóptero

Jacarta – Basarnas confirmó que una escaladora de Malasia que sufrió heridas graves en el monte Rinjani, en el este de Lombok, en el oeste de Nusa Tenggara, está recibiendo tratamiento médico en Denpasar, Bali.

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El adjunto de Operaciones de Basarnas Edy Prakoso en Yakarta dijo el martes que la víctima finalmente fue tratada en el hospital después de que el equipo SAR logró completar de manera segura la evacuación médica aérea (EMU) esta mañana, que anteriormente se había retrasado debido a factores climáticos extremos en el área de recogida.

«La víctima que cayó mientras descendía por la ruta de escalada desde la cima hasta Pelawangan fue evacuada en helicóptero a un hospital en Bali para recibir tratamiento médico intensivo», dijo.

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Explicó que Basarnas, a través de la Oficina SAR de Mataram, recibió inicialmente un informe el lunes 25 de mayo sobre un escalador extranjero que se había caído y no podía mover su cuerpo. Luego, un portero y un guía turístico evacuaron manualmente a la víctima a Pelawangan 2 Sembalun.

En respuesta al informe, el equipo de rescate del Puesto SAR de Kayangan y la Oficina SAR de Mataram inmediatamente se trasladó y envió un helicóptero comercial desde Denpasar para acelerar el proceso de manejo de emergencia.

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Sin embargo, al llegar al lugar el lunes por la tarde, el proceso de evacuación aérea se vio obstaculizado por una espesa niebla que cubría la zona montañosa, por lo que el helicóptero se vio obligado a regresar a la base para garantizar la seguridad del vuelo y el estado de la víctima fue estabilizado en una tienda de campaña de emergencia.

Las condiciones climáticas comenzaron a mejorar el martes por la mañana, lo que permitió que el helicóptero regresara al aire desde el campo Sembalun hasta el punto de recogida a las 08.05 WITA, y luego partiera inmediatamente para llevar a la víctima a Bali a las 08.17 WITA.

La Oficina SAR de Mataram confirmó que, según se informa, el helicóptero aterrizó en el helipuerto de Benoa, Bali, a las 09:05 WITA, donde la víctima fue remitida inmediatamente en ambulancia al Hospital Sanur Inmedika en el sur de Denpasar a través de una sinergia integrada con el equipo conjunto, la Oficina del Parque Nacional Monte Rinjani (TNGR), el gobierno regional y el potencial SAR local. (Hormiga)