Manchester United Transfer News desde el futuro de Carlos Baleba se coloca en el jefe de Brighton Paul Barber tras neumáticos con Old Trafford

Carlos Baleba será buscado por el Manchester United este verano (Imagen: Getty Images)

El presidente ejecutivo de Brighton & Hove Albion, Paul Barber, ha jugado especulaciones de que el Manchester United ha tenido contacto con la posibilidad de firmar a Carlos Baleba.

Los informes del miércoles por la noche afirmaron que United contactó a De Meeuwen, a través de intermediarios, para explorar las condiciones de un movimiento para el centrocampista.

Baleba se ha ido durante tres años en su acuerdo actual en el estadio Amex y es uno de los jóvenes más buscados en su posición después de que se mudó a Lille. Es comprensivo que Brighton quiere mantener al Camerún Internacional durante al menos otro año, mientras que United tiene que vender jugadores para pagar más adiciones.

El miércoles por la noche, Brighton celebró sus fanáticos anuales de pretemporada con el entrenador en jefe Fabian Hurzeler y Barber que hicieron preguntas antes de la nueva temporada de la Premier League. Cuando se le preguntó si este verano sería el momento adecuado para vender al joven de 21 años, Barber reveló una idea de la situación actual con Baleba y United.

Después de que Hurzeler bromas parecía evitar la pregunta para que Barber respondiera, dijo el jefe de gaviotas a través de la BBC Sussex, «Tenemos mucho talento, siempre habrá interés en nuestros jugadores.

«Manchester United no tuvo contacto conmigo. Desde ese punto de vista hay especulaciones especuladas. Siempre trataremos de asegurarnos de vender a nuestros mejores jugadores en el momento adecuado, no solo para el jugador, sino para nosotros.

«Si hacemos eso con un jugador, es con el objetivo de dejar a Fabian con un equipo muy competitivo, lo que pase. No queremos vender a nuestros mejores jugadores.

«Carlos es un talento fantástico que es durante muchos años para él. Esperamos que esté aquí durante muchos años. Pero es algo que, como siempre, es subjetivo a la dinámica del mundo del fútbol que no siempre es predecible».

