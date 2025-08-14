La policía nacional siempre facilita las aspiraciones, pero debe ser ordenada

Yakarta, Viva – Policía general jefe de la policía nacional Listyo sigit prabowo dijo, a pesar de ser una manifestación anarquista en el distrito TambiénJava central, finalmente bajo control y las aspiraciones de los residentes se canalizó a través del DPRD local.

«Lo que está claro ayer a pesar de que hubo una actividad anarquista se puede controlar. Las personas que se reunirán con el DPRD están bien recibidos y ocurre una discusión», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025.

Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

El jefe de la policía nacional recordó que la manifestación se llevó a cabo de manera ordenada y no dañó las instalaciones públicas. También ordenó a su personal que explorara el incidente de combustión que ocurrió en el lugar.

Sigit enfatizó que el Cuerpo de Bhayangkara siempre daba espacio para que la comunidad expresara opiniones, incluso facilitar y ayudar a la mediación. Sin embargo, enfatizó la importancia de mantener el orden durante la acción

«El punto es que la Policía Nacional siempre facilita, proporcionando espacio para que las personas que realicen actividades expresen sus opiniones. Pero mi mensaje, por favor, se lleva a cabo de manera ordenada», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la policía actuó rápidamente después del estallido del caos en una gran manifestación en la oficina Regente Pati, miércoles 13 de agosto de 2025. Un total de 22 personas sospechosas de ser provocadores fueron aseguradas con éxito.

«Anoche, las actualizaciones fueron aseguradas por 22 provocadores», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Java Central, el Comisionado de Policía Artanto cuando se confirmó el jueves 14 de agosto de 2025.

Según Artanto, la mayoría de las docenas de presuntos provocadores eran residentes de Pati. Sin embargo, después de someterse a recopilación de datos, examen y entrenamiento, todos fueron enviados al coordinador de campo y sus respectivas familias. Nadie se convirtió en sospechoso.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando la misa de la Alianza de la Comunidad Unida de Pati instó al Regente Sudeo para conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.