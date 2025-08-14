El destacado de Korn Ferry asegura la tarjeta PGA Tour después de la temporada de ruptura

Neal Shipley, un ex destacado de la Universidad de James Madison en Golf masculinotiene oficialmente Membresía de PGA Tour ganada para la temporada 2026. Anunciado por el Korn Ferry Tour El 13 de agosto, este logro eleva a Shipley a ser solo el segundo Alumno de JMU en la historia de la escuela para llegar al PGA Tour – unido Mark Carnevalequien logró el hito en 1991.

Este salto es un testimonio de su Aumento constante a través de las filasfortificado por actuaciones destacadas en circuitos colegiados y profesionales. Ahora, Shipley está al borde de competir entre la élite del golf, la culminación de años de desarrollo calculado y ambición inquebrantable.

Una temporada definida por victorias y consistencia

Shipley’s Path to the Tour fue pavimentado por dos victorias fundamentales de Korn Ferry Tour en 2025: el Lecom Suncoast Classic en abril y El ascendente Presentado por Blue en julio. Estas victorias lo impulsó a los tres primeros de la clasificación de Puntos de Tour de Korn Ferry, asegurando una de las codiciadas 20 tarjetas PGA Tour premiado a través de la tabla de clasificación de la temporada.

«Se siente increíble», dijo Shipley. «Ha sido algo para lo que he estado trabajando desde que era muy joven. Siempre podré decir que era un jugador de PGA, y estoy muy orgulloso de eso».

Pero la excelencia de Shipley se extiende más allá de esas victorias. También entregó cinco finales consecutivos entre los 10 mejores, con un total de siete top 10 en el año, lo que demuestra una notable consistencia en un recorrido conocido por su profundidad y presión.

Neal Shipley ha asegurado su tarjeta PGA Tour para 2026 en su temporada de novato en el Korn Ferry Tour. Neal ganó dos veces este año y tiene una racha activa de los 10 mejores de 5 consecutivos. No puedo esperar a ver a este muchacho en la gira principal 🙌@Kornferrytour

pic.twitter.com/0hmwlhw8ck – Enjuagando (@flushingitgolf) 13 de agosto de 2025

En un momento dramático que habló con ambos Rendimiento de Shipley y personalidad públicaAprendió las noticias en vivo El espectáculo Pat McAfee. McAfee lo sorprendió en el aire, anunciando: «Has encerrado oficialmente tu tarjeta PGA Tour. Estás #Tourbound, señor». La revelación inesperada en ESPN agregó un toque de celebración al hito.

Shipley admitió Estaba «definitivamente sorprendido» por el anuncio, particularmente al entregarlo en la televisión nacional en vivo. El momento no solo fue alegre para Shipley, sino también un punto de orgullo por sus nativos Western Pensilvaniacapturando la atención regional.

Raíces universitarias y estrellato temprano

Un nativo de Pittsburgh, Shipley hizo olas por primera vez al convertirse en el bajo aficionado durante los dos 2024 maestros y US ABIERTO–Un hazaña rara que subrayó su talento entre los profesionales más experimentados.

Neal Shipley es un estudiante de posgrado en Ohio State y el único aficionado que hizo el corte en el Masters. Su caddie es uno de sus buenos amigos de la escuela secundaria, Carter Pitcairn. Hoy, los dos pasan casualmente el domingo en Augusta con su maridaje: Tiger Woods.pic.twitter.com/eactfrbdnd – Sports de la oficina principal (@fos) 14 de abril de 2024

Académica y atléticamente, Viaje de Shipley está enraizado en los programas universitarios de élite, comienza con Universidad de James Madisondonde se graduó en 2022 con un título en finanzas cuantitativas, luego se transfirió durante dos temporadas a Universidad Estatal de Ohio Antes de convertirse en Pro en 2024.

Con su Tarjeta de tour aseguradaShipley coloca su mira en su temporada inaugural de PGA Tour a partir de enero de 2026 en el Sony Open en Honolulu. Este evento de inicio en Hawai marca el inicio oficial de su juego a tiempo completo entre los principales profesionales del golf.

«Nunca he estado en Hawai todavía», dijo Shipley. «Estoy deseando que llegue. Voy a pasar temprano».

Ahora que se levanta la presión de la calificación, Shipley puede enfoque de cambio a competir audazmente por las victorias del torneo y más subidas de tabla de clasificación. Como señaló, «la presión está apagada», lo que le permite jugar con el ritmo y la intención.

«Jugaré la temporada e intentaré ganar la carrera de puntos. Puedo jugar gratis y fácil», dijo Shipley.