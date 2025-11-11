La película ‘View-Master’ de Mattel sitúa a Phil Johnston de ‘Zootopia’ como guionista

Phil Johnstonmejor conocido por escribir los éxitos animados de Disney “Zootopia” y “Wreck-It Ralph”, escribirá la película de acción real “View-Master”.

Sony Pictures respalda la película, que está basada en el juguete de imágenes 3D de Mattel que existe desde 1939. «View-Master» se describe como una «aventura familiar de cuatro cuadrantes», aunque los detalles de la trama, así como el elenco y el director, no han sido revelados.

«View-Master era uno de mis juguetes favoritos cuando era niño (todavía lo es), porque me daba la oportunidad de explorar mundos lejanos sin tener que salir de mi habitación», dijo Johnston. «Me escapaba en esas diapositivas durante horas seguidas, y nadie me gritaba por mirarlas. Quiero llevar a la pantalla grande la maravilla que sentí cuando era un niño con el pelo achatado en los años 80».

La película “View-Master” será supervisada por los ejecutivos de Mattel Studios, Tom McNulty y Arturo Thur de Koós. Robbie Brenner produce en nombre de Mattel, con Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch y Tony Shaw producen para Escape Artists.

«View-Master siempre ha sido pura magia para mí: un juguete simple que abrió mundos enteros más allá de la imaginación», dijo McNulty, ejecutivo senior de cine de Mattel. «Es un honor increíble tener al brillante Phil Johnston, uno de los narradores más conmovedores e inventivos del cine, al mando de la reinvención de View-Master».

Black, productor de Escape Artists, calificó a Johnston como «una de las voces creativas más inventivas que existen en la actualidad».

Mattel también está colaborando con Escape Artists para producir la próxima película de acción real “Masters of the Universe”. La compañía de juguetes también está trabajando en versiones cinematográficas de American Girl, Barbie, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots y el juego de cartas Uno. El único estreno de la compañía en cines hasta la fecha ha sido la sensación ganadora del Oscar, “Barbie”, de Greta Gerwig.