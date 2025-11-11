Explosión del Fuerte Rojo: Delhi CM anuncia Rs 10 lakh para las familias de las víctimas







La ministra principal (CM), Rekha Gupta, anunció el martes pagos graciables para el Delhi Víctimas de explosiones de coches. Doce personas murieron y 20 resultaron heridas después de que estallaran explosivos en un automóvil cerca de la estación de metro Red Fort en la capital nacional el lunes por la noche.

Las familias de las víctimas recibirán 10 rupias lakh cada una, dijo Gupta, en una publicación en X.

Además, anunció una compensación de 5 lakh de rupias para aquellos que hayan quedado discapacitados permanentemente en la explosión del automóvil, mientras que aquellos con lesiones graves recibirán 2 lakh de rupias. El CM también ha anunciado una indemnización de 20.000 rupias para quienes hayan sufrido lesiones leves. Gupta añadió que el gobierno garantizará «un tratamiento médico adecuado y de calidad para todos los heridos» y ha ordenado a los departamentos interesados ​​que prioricen y aceleren la distribución de la ayuda para que «todas las personas elegibles reciban una compensación sin demora».

«El desafortunado incidente en Delhi ha dejado a toda la ciudad en shock», dijo Gupta, ofreciendo «el más sentido pésame del gobierno a todas las familias que perdieron a sus seres queridos y a los heridos en el incidente».

Hizo hincapié en que el gobierno de Delhi apoya a las familias afectadas y se asegurará de que ninguna familia “se sienta sola” durante el período de duelo.

Mientras tanto, la investigación sobre la explosión de alta intensidad, que ocurrió en un automóvil en un semáforo cerca de Puerta número 1 de la estación de metro Red Fort, fue entregado el martes a la Agencia Nacional de Investigación (NIA). Los investigadores se han centrado en un médico de Pulwama, en el sur de Cachemira, el doctor Umar Nabi, que conducía el Hyundai i20 que explotó y se cree que se encuentra entre los 12 muertos, dijeron las autoridades. La policía de Jammu y Cachemira tomó una muestra de ADN de su madre para que coincidiera con los restos recuperados en el lugar de la explosión, dijo un oficial en Srinagar.

policía de delhi han registrado un primer informe de información (FIR) que clasifica el incidente como “la explosión de una bomba” e invocó secciones que tratan sobre delitos de conspiración y terrorismo bajo la Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA).

Los funcionarios involucrados en las investigaciones dijeron que no descartaron la posibilidad de que los explosivos en el automóvil detonaran accidentalmente, ya que Umar pudo haber entrado en pánico.

(Con entradas PTI)





Fuente