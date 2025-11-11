La RPD Banggar explica los posibles problemas que surgen debido a la redenominación de la rupia

Jacarta – El presidente de la Agencia de Presupuesto de la RPD de RI (Banggar), Said Abdullah, advirtió al gobierno sobre el discurso. redenominación rupia. Se evalúa política La redenominación de la rupia tiene el potencial de provocar aumentos de precios por parte de los actores del mercado si el gobierno no se prepara cuidadosamente.

Lea también: Los hechos detrás del discurso de redenominación de la rupia: esto es lo que dicen el Ministro de Finanzas Purbaya y BI



«Eso es lo que nos preocupa. Si los aspectos técnicos del gobierno no están listos, si el precio de 280 IDR se redondea a 300 IDR, entonces habrá inflación. Eso es lo que realmente nos molesta en la Agencia de Presupuesto», dijo Said a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, en el centro de Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

El presidente del PDIP DPP pidió al gobierno que preparara cuidadosamente la política de redenominación de rupias.

Lea también: Respecto a la redenominación de rupias, Purbaya: esa es la política del banco central



El gobierno, dijo Said, debe garantizar que los aspectos del crecimiento económico, político y social nacional se encuentren en condiciones estables. Porque, si la política se implementa sin la preparación adecuada, podría desencadenar el riesgo de inflación.

«Si no haces todo eso, no intentes la redenominación. No creas que la redenominación es simplemente eliminar los tres ceros al final», dijo.

Lea también: La rupia se debilita en medio de especulaciones de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre de 2025



«No sólo tendrá un impacto inflacionario. El impacto inflacionario será extraordinario si en los aspectos técnicos el gobierno no está preparado», añadió Said.

Se sabe que el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, está trabajando actualmente en un esquema regulatorio mediante la redacción de un Proyecto de Ley (RUU) sobre cambios en los precios de la rupia, también conocido como Redenominación, con el fin de simplificar la moneda rupia.

Así fue proclamado mediante el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 70 de 2025 relativo al Plan Estratégico del Ministerio de Finanzas para 2025-2029, que fue estipulado el 10 de octubre de 2025 y promulgado el 3 de noviembre de 2025.

«El proyecto de ley sobre cambios en los precios de la rupia (redenominación) es un proyecto de ley que está previsto que esté terminado en 2027», citado en PMK No. 70/2025, viernes 7 de noviembre de 2025.

El reglamento explica que la urgencia de elaborar el Proyecto de Ley de Redenominación tiene como objetivo medidas de eficiencia económica.

Luego también para mantener la continuidad del desarrollo económico nacional, mantener el valor estable de la rupia como forma de mantener el poder adquisitivo de la gente y aumentar la credibilidad de la rupia.

Mientras tanto, el responsable del Proyecto de Ley de Redenominación es la Dirección General del Tesoro (DJPb) del Ministerio de Hacienda.

Además del proyecto de ley de redenominación, el Ministerio de Finanzas también propuso la creación de otros tres proyectos de ley.