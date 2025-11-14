La película ‘impresionista’ sobre asesinos en serie de Osgood Perkins

Tiendo a evitar el término si puedo, pero no se puede negar que Guardiánla nueva película dirigida por Osgood Perkins (“Longlegs”, “Mono”), es un experimental película de terror. Eso es lo bueno y también lo no tan bueno. En teoría, hacer una película experimental es un acto creativo audaz (aunque no calificaría su tasa de éxito en un porcentaje demasiado alto). Hace dos años, hubo una película de terror experimental radical que fue nada menos que asombrosa: la de Kyle Edward Ball. pielamarink que utilizó una narrativa fragmentaria para tocar lo siniestro.

Pero en “Keeper”, un drama de asesinos en serie con un puñado de momentos sinceramente espeluznantes, el ambiente es discreto y naturalista, pero una racha de rareza alucinante sigue invadiendo. Y aquí está la cuestión: las partes raras no cuadran. Probablemente sea por diseño, pero eso no lo hace bueno. Probablemente haya una gran película sobre un asesino en serie que se pueda hacer usando lenguaje cinematográfico experimental (para tocar el núcleo de su psicosis sangrienta), pero la lógica onírica «impresionista» de «Keeper» simplemente te deja con la sensación de que Osgood Perkins ha visto demasiadas películas y que quiere proyectar la mixtape de terror aleatoria de su cerebro en la pantalla.

“Keeper” tiene una secuencia inicial astuta e inquietante, y me enganchó a las posibilidades de la película. Vemos, enteramente desde el punto de vista del personaje principal, un montaje de las mujeres con las que ha salido y con las que ha abandonado. A medida que su patrón de comportamiento se vuelve claro, alcanza una nota de familiaridad social: estamos viendo el diario de un monógamo en serie, una frase que es una contradicción en términos (¡es monógamo! Hasta que te deja libre para estar con otra persona), y también una que tiene esa superposición reveladora con «asesino en serie». El mensaje: cuando se trata de hombres, de serie Probablemente sea un problema.

Liz (Tatiana Maslany, de la serie de televisión “Orphan Black”), que es inteligente, urbana y confundida acerca de su vida, está a punto de viajar al norte del estado con su novio de un año, Malcolm (Rossif Sutherland), para quedarse en la cabaña de su familia. «Cabina» es una palabra rústica modesta, pero este lugar es bastante elegante. Es una elegante casa de madera de dos pisos, con techos altos y grandes ventanas abiertas, todo renovado, de modo que parece el escondite perfecto para que un asesino se lleve a su víctima. ¿Pero es Malcolm un asesino?

Seguro que parece que podría serlo. Es un médico, nerd y serio, interpretado por Rossif Sutherland (el hijo de Donald Sutherland), que se esconde detrás de una barba taciturna y tiene una peculiar pasividad monosilábica. ¿Por qué está incluso con este chico? Puede que no lo creamos del todo, pero al menos tiene una normalidad superficial, y ese es el punto. (Una pequeña broma, intencional o no: en un país tan sarcástico como se ha vuelto Estados Unidos, la severa seriedad canadiense de Rossif Sutherland juega como una señal de alerta).

Malcolm le ha dicho a Liz que ella «no es como todas esas otras chicas», una frase que te permite saber que ella es exactamente como esas otras chicas. Estamos preparados para superar su descenso hacia la locura, pero esto es lo que sucede. Viene el primo de Malcolm: un hermano súper astuto llamado Darren (interpretado por Birkett Turton como un depravado Carson Daly), que trae consigo a una modelo de Europa del Este que casi no habla inglés llamada Minka (Eden Weiss). Esto entra en la categoría de «horror realista», pero esto es lo que no: Minka señala una caja de pastel que le entregó el cuidador y dice: «Sabe a mierda».

Más tarde, Malcolm le ofrece a Liz un trozo de pastel de chocolate y ella se lo come (una escena llena de suspenso) y sabe… bien. Pero luego, en medio de la noche, baja a la cocina y se atiborra de todo el resto del pastel. Y parece comenzar a darle visiones: de humanoides grises fantasmales, de las ex novias que han sido asesinadas, de vapor que se eleva de dos montones de rocas en el bosque y, curiosamente, de un flashback de hace muchos años cuando los primos, cuando eran niños, empuñaban mosquetes y mataron a una mujer en el bosque que se parecía a Liz. Luego Malcolm tiene que regresar a la ciudad para atender a un paciente, y Darren pasa nuevamente, esta vez yendo a la cocina a buscar un cuchillo de carnicero (es él ¿el asesino en serie?), todo lo cual queda en… nada.

“Keeper” está bien filmada (la cinematografía, de Jeremy Cox, tiene una austeridad boscosa que es más elegante que la extravagancia descuidada de “Longlegs” y “Monkey”), pero para el público es un ejercicio de dos horas para descubrir qué carajo está pasando realmente. La película está salpicada de tropos de asesinos en serie (cabezas sumergidas en un líquido pegajoso que se disuelve, etc.), pero si escuchas las pistas musicales, como Peggy Lee cantando “I Don’t Want to Play in Your Yard”, o la versión de Mickey & Sylvia de “Love Is Strange”, o “Fooled Around and Fell in Love” de Elvin Bishop sonando durante los créditos finales, tienes la sensación de que Perkins cree que está haciendo una película sobre el lugar donde se produjeron los homicidios en serie. se encuentra con la falta de compromiso. En realidad, es Osgood Perkins quien no puede comprometerse con un estilo cinematográfico que no se base en lo siguiente que le viene a la cabeza.