Cartel ‘Tiger abhi zinda hai’ afuera de la casa de Nitish Kumar mientras la NDA lidera







Un llamativo cartel que mostraba al Ministro Principal de Bihar, Nitish Kumar, de pie junto a un tigre y con el atrevido título «tigre abhi zinda hai» (el tigre está vivo), apareció frente a su residencia el viernes por la mañana, justo cuando la NDA abrió una clara ventaja en el proceso. Elecciones Bihar 2025informó la agencia de noticias PTI.

El cartel, cinematográfico en su encuadre e inequívocamente diseñado para proyectar autoridad, rápidamente se convirtió en un punto magnético tanto para las cámaras como para los cuadros.

Subió aproximadamente al mismo tiempo que la Comisión Electoral comenzó a mostrar las primeras tendencias sustanciales del día.

La gobernante Alianza Democrática Nacional (NDA) ha cruzado la marca media de 122, mientras que Mahagathbandhan, de la oposición, está detrás, según el informe. Comisión Electoral de la India.

Según la ventaja de 229 escaños, la NDA lideraba con 167 escaños, con el Partido Bharatiya Janata liderando con 71 escaños y Janata Dal (United), liderado por el Ministro Principal Nitish Kumar, por delante en 72 distritos electorales. El LJP (RV) de Chirag Paswan lideraba con 18 escaños.

El BJP y el JD(U) han mantenido una alta tasa de conversión del 67 por ciento y el 64 por ciento, respectivamente.

Mahagathbandhan iba detrás, con una ventaja de sólo 60 escaños. Mientras que Rashtriya Janata Dal (RJD) de Tejashwi Yadav lideraba con 43 escaños, sus aliados mostraron un desempeño decepcionante según las tendencias iniciales. El Congreso lideraba con ocho escaños, mientras que el Partido Comunista de Liberación de la India (marxista-leninista) lideraba con seis escaños.

Mientras tanto, AIMIM está por delante con dos escaños.

Trabajadores de JD(U) reunidos alrededor del cartel como si revelaran un tótem de victoria antes de tiempo.

«`Sirf tendencia aaya hai, par mensaje claro hai, Nitish ji política ka asli tigre hain` (las tendencias apenas han salido, Nitish ji es el verdadero tigre de la política de Bihar)», dijo un trabajador a un canal de noticias, posando con orgullo junto a la obra de arte descomunal.

La imagen de Kumar de pie tranquilamente, mientras un tigre se agacha a su lado reforzó una antigua metáfora política que los partidarios de JD(U) invocan cada vez que surgen dudas sobre su longevidad política.

Los vehículos redujeron la velocidad para tomar fotografías; algunos residentes salieron sólo para ver «el cartel del tigre» circulando redes sociales.

Mientras Bihar se preparaba para el largo día que le esperaba, una imagen marcó el tono desde el principio: Nitish Kumar, hombro con hombro con un tigre, lanzando un mensaje inequívoco de que el «tigre», al menos para sus seguidores, estaba muy vivo.





Fuente