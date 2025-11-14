Jacarta – Países miembros unión Europea (UE) se verá obligada a dejar de utilizar equipos de tecnología de comunicación fabricados por el gigante tecnológico Porcelana Huawei y ZTE en sus redes de telecomunicaciones.

Lea también: China irrita al Ministro de Asuntos Exteriores del G7 por «empujar» a Taiwán y el Mar Meridional de China: ¡difamación!



Como se cita VIVA del sitio BloombergEl viernes 14 de noviembre de 2025, este plan informado se produce en medio de crecientes tensiones comerciales entre China y la Unión Europea.

Durante el año pasado, Bruselas –la capital de la UE– y Beijing han estado en desacuerdo sobre lo que el bloque llama la sobreproducción industrial de China, mientras que las autoridades de Beijing han acusado a Bruselas de proteccionismo.

Lea también: Avistamientos de She Zhijiang, el rey del fraude judol del sudeste asiático extraditado a China



Basándose en la propuesta, la vicepresidenta de la Comisión de la UE, Henna Virkkunen, busca convertir una recomendación de 2020 sobre la exclusión de proveedores de «alto riesgo» de las redes móviles en un requisito legal vinculante.

Si se adoptan, las reglas se aplicarían a los equipos de redes móviles y a la infraestructura telefónica de línea fija, ya que, según se informa, Virkkunen está revisando opciones para limitar el uso de equipos chinos en la expansión de las redes de fibra óptica y banda ancha.

Lea también: Momentos en los que se derrumbó el puente Hongqi en China pese a recién inaugurado



Según se informa, la Comisión de la UE también planea instar a los países no pertenecientes a la UE a unirse a la prohibición, formando una coalición más amplia contra los proveedores de telecomunicaciones chinos.

Los estados miembros de la UE que actualmente toman decisiones sobre infraestructura a nivel nacional podrían enfrentar procedimientos de infracción y sanciones financieras bajo los poderes de ejecución de Bruselas, si las regulaciones entran en vigor.

Aunque Suecia prohibió hace años el uso de proveedores chinos en sus redes 5G, otros miembros de la Unión Europea todavía permiten el despliegue de tecnología china en algunas partes de su infraestructura nacional.

Según se informa, Alemania y Finlandia están considerando imponer restricciones más estrictas a Huawei y ZTE.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que impedir que sus empresas estatales accedan al mercado de la UE a través de medios administrativos sin ningún fundamento legal o fáctico viola gravemente los principios del mercado y las reglas de competencia leal.

Esta última iniciativa marca otra fase de escalada en el deterioro del clima comercial entre Bruselas y Beijing.

A principios de este año, el gobierno Holandés asumió el control del fabricante de chips Nexperia que tiene su sede en el país de Windmills, propiedad de Wingtech Technology de China, citando riesgos para la seguridad de la tecnología de la Unión Europea.