La oposición golpea al gobierno de Modi por silencio sobre los repetidos insultos de Trump







Líder del Partido Comunista de la India (marxista) y Rajya Sabha El diputado P. Sandosh Kumar lanzó un fuerte ataque contra el gobierno liderado por Narendra Modi, acusándolo de no responder adecuadamente a las repetidas provocaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, según él, continúa «menospreciando» a la India, informó ANI.

Durante una interacción con ANI, Kumar alegó que India está siendo insultada constantemente por la administración Trump y criticó al liderazgo indio, incluido el primer ministro Narendra Modipor no tomar una posición firme en respuesta.

«Siento que el segundo término de Trump significa menospreciar a la India todo el tiempo. El liderazgo de nuestro país, desde el primer ministro hasta sus ministros, no tiene a ninguna persona con la capacidad. Deberíamos tomar represalias y dar una respuesta. El primer ministro del país tiene el cuarto seguimiento más grande en` X ‘. Después de lo que sucedió en Pahalgam, hubo una situación de guerra de India -Pakistan. El liderazgo es muy débil «, dijo el IPC (M) MP, informó ANI.

«El interés del país es el más alto. Por lo tanto, debería haber represalias, debería haber una discusión», agregó.

Mientras tanto, Congreso El diputado Shashi Tharoor también criticó a los Estados Unidos, acusándolo de aplicar un «doble estándar» al imponer una tarifa del 25 por ciento a los bienes indios sobre las importaciones de petróleo rusos. Tharoor argumentó que la medida dañaría las exportaciones indias y las haría menos competitivas en el mercado estadounidense.

Tharoor destacó el tratamiento contrastante de China, que importa más petróleo ruso que India, pero se le otorgó una exención de 90 días de las tarifas de los Estados Unidos, calificándola de una práctica comercial injusta, informó ANI.

En una línea similar, líder de la oposición Rahul Gandhi denunció la caminata arancelaria de los Estados Unidos como un acto de «chantaje económico», diciendo que fue un intento de presionar a la India para que aceptara un acuerdo comercial injusto.

Según lo informado por ANI, la controversia aumentó después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el 6 de agosto, anunciando un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes importados de la India. Trump justificó la acción citando las preocupaciones de seguridad nacional y política exterior, alegando que las continuas importaciones de petróleo ruso de la India representaban una amenaza para los Estados Unidos.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Externos de la India (MEA) condenó los nuevos aranceles estadounidenses, llamándolos «injustos, injustificados e irracionales». El ministerio agregó que India tomaría «todas las acciones necesarias para proteger sus intereses nacionales», informó ANI.

Además de las tensiones en curso, un alto funcionario de la administración estadounidense le dijo a ANI que la escala del comercio petrolero de la India con Rusia eclipsa las importaciones limitadas de los Estados Unidos de Rusiaafirmando que las dos situaciones no eran comparables.

«Simplemente no hay comparación entre los cientos de miles de millones de dólares de las crecientes importaciones indias de petróleo ruso, y las modestas importaciones estadounidenses de bienes rusos, que ascienden a menos del 1% del valor de las importaciones indias», dijo el funcionario estadounidense a ANI.

(Entradas de ANI)





Fuente