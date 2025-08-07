Inamarina 2025, BKI Cooperación neta de la industria marítima indonesia

Yakarta, Viva – Clasificación de la oficina de PT Indonesia (Persero) o Bki participar en el evento inamarine 2025 para apoyar el progreso industria marítimo y en alta mar. BKI presenta una cabina especial que presenta varias innovaciones de servicios, incluidas soluciones de clasificación y certificación para los sectores marítimos y marinos.

Esta exposición es una plataforma estratégica para que los actores de la industria marítima nacionales e internacionales expandan las redes, creen asociaciones y fomenten el crecimiento del sector marítimo en Indonesia de manera sostenible.

Celebrado 29-31 de julio de 2025 en Jiexpo Kemayoran, Inamarine 2025 se convirtió en un impulso importante para que BKI muestre su contribución activa para alentar la competitividad de la industria marítima nacional en el ámbito global.

«La presencia de este stand es un medio de interacción directa entre BKI y las partes interesadas, tanto dentro como fuera del país, para compartir información, construir relaciones y abrir oportunidades para la colaboración en el futuro», se citó el director de BKI R. Agus Dwisagita de su declaración el jueves 7 de agosto de 2025.



Clasificación de la Oficina de PT Indonesia (BKI), Servicios de encuestas de SOE de plomo. (Ilustración fotográfica)

Además de participar como participante, BKI también desempeñó un papel activo en la serie de los principales eventos de Inamarine 2025, a saber, la Economía Azul Internacional y la Summit (IBees) 2025. En este foro, AGUS realizó discutiendo el tema de la estandarización y clasificación marítima.

«Este foro es un lugar importante para transmitir ideas, intercambiar experiencias y fomentar la sinergia múltiple para apoyar la economía azul», dijo.

Se sabe que Inamarine 2025 es la 13ª organización de la exposición anual que ha sido ampliamente conocida como una feria comercial líder en Asia, con un enfoque en los sectores marítimos y en alta mar.

