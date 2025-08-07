Naypyitaw, Viva – Interino Presidente de MyanmarMyint swe, morir El jueves 7 de agosto de 2025, por la mañana en un hospital militar en la ciudad capital de Naypyitaw, según una declaración oficial de la Oficina de Información Militar. Associated Press.

Murió a la edad de 74 años después de luchar contra enfermedades que ya no lo hacían llevar a cabo sus deberes desde hace más de un año.

Los medios gubernamentales informaron previamente que MyInt SWE fue tratado intensamente desde el 24 de julio debido a condiciones críticas. En julio del año pasado, supuestamente sufría trastornos neurológicos y neuropatía periférica que causó su incapacidad para sufrir actividades normales, incluida la alimentación.

Poco después, entregó los deberes presidenciales al general Senior Min Aung Hlaing como jefe del gobierno militar.

Myint Swe se ha desempeñado como presidente interino desde el 1 de febrero de 2021, luego de un golpe militar que derrote al presidente ganó el líder de Myint y del facto, Aung San Suu Kyi.

Levantó su posición en base a su condición de primer vicepresidente del partido pro-militar, aunque varios expertos legales cuestionaron la legitimidad de su nombramiento porque Win Myint nunca había renunciado oficialmente.

Como presidente interino, Myint SWE lideró el Consejo de Defensa Nacional y de Seguridad Myanmar– El cuerpo autorizado establece un poder de emergencia y entrega a los militares.

Aunque sirve formalmente, el control del gobierno está prácticamente en manos de Min Aung Hlaing.

La carrera de Myint Swe en el ejército es bastante larga. Es conocido como un leal senior de senior que Shwe y una vez se desempeñó como Jefe de Ministros Regionales de Yangon de 2011 a 2016.

También dirigió una acción dura sobre la manifestación de la Revolución de azafrán en 2007, que mató a docenas de personas y provocó que cientos de otros fueran arrestados.

Su nombre era sobresalir en la limpieza interna de los militares, incluida su participación en la captura de la familia del dictador NE Win en 2002 y el arresto del ex primer ministro Khin Nyunt en 2004. Por su papel en el golpe de estado de 2021, Myint SWE se incluyó en la lista de sanciones de la finanza estadounidense.

El funeral del estado se llevará a cabo en el futuro cercano, a pesar de que no se ha anunciado la fecha exacta. Myint Swe dejó una esposa y dos hijos.