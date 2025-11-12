La ‘Operación Napoleón – Lágrimas de lobo’ se vende en varios territorios

Cine Beta ha cerrado las primeras preventas de su próximo thriller nórdico “Operación Napoleón – Lágrimas de lobo”, que actualmente se rueda en Finlandia, Islandia y Alemania.

Los distribuidores que adquieren todos los derechos sobre el guión incluyen Magnolia Pictures para Norteamérica, Signature Entertainment para el Reino Unido e Irlanda, Mediawan para Francia, Twelve Oaks para España y Hagi Film para Polonia.

Sam Film se estrenará en cines en Islandia, Splendid Film en Alemania y Cinemanse en Finlandia. Beta Cinema presenta un primer reel promocional en AFMen el stand 340 del Fairmont Plaza Hotel, Los Ángeles.

Secuela de “Operación Napoleón”, que se vendió en más de 40 territorios y fue un éxito de taquilla en Alemania en 2023, la aventura en inglés reúne a Vivian Ólafsdóttir (“It Hatched”), Jack Fox (“Riviera”) y Ólafur Darri Ólafsson (“Severance”, “True Detective”), bajo la dirección de Jyri Kähönen (“Trackers”, “Bordertown”).

La historia sigue a Kristin y su equipo en una búsqueda de alto riesgo de las legendarias «Lágrimas del lobo», un alijo de diamantes nazis escondido durante la Segunda Guerra Mundial. Después de presenciar un asesinato, Kristin descubre pistas que conducen a códigos cifrados y notas musicales perdidas, lo que impulsa al trío a través de Islandia, Finlandia y Alemania hacia un dramático enfrentamiento en los búnkeres subterráneos de Helsinki y el archipiélago finlandés.

Kähönen dirige a partir de un guión escrito por Marteinn Thorisson (“Operación Napoleón”, “Jack Taylor”, “Niko”) y Tom Weston-Jones (“True Things”, “Warrior”, “Copper”) y Laura Birn (“Void”, “The Crow”, “A Walk Among the Tombstones”, “Foundation”) se han unido al elenco.

Está producida por Anita Elsani y Alexander Klein para Splendid Entertainment, Alemania, Kjartan Thor Thordarson de Estocolmo y Sagafilm con sede en Reykjavík, y Eero Hietala y Sara Norberg para Take Two Studios, Finlandia, junto con el socio coproductor Elsani Film.

La producción cuenta con el apoyo del MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, Business Finland, West Finland Film Commission y el Ministerio de Industria e Innovación de Islandia.