Las reformas de la gobernanza de Samsat tienen un impacto en el aumento del PAD

Bandung, VIVA – Dirección de Policía de Tránsito policia nacional celebró una reunión de trabajo técnico (Rakernis) con el tema «Revitalización de la Dirección del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional para apoyar la reforma de la Policía Nacional» en el Hotel Aryaduta Bandung, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

El Director General de Desarrollo Financiero Regional del Ministerio del Interior, Teguh Narutomo, destacó la importancia de la reforma de la gobernanza samsat como paso estratégico para la mejora servicio público.

Según Teguh Narutomo, el 50 aniversario de Samsat, fundada en 1975, es un momento de reflexión para llevar a cabo actualizaciones integrales en los sistemas de servicio y gestión de datos.

«Hasta ahora, la sincronización de datos entre agencias no ha funcionado de manera óptima. Es hora de una reforma de la gestión de los asuntos públicos para que los servicios públicos sean más eficientes y las políticas producidas sean verdaderamente favorables a las personas», afirmó.



Ilustración de Samsat para el pago del impuesto sobre vehículos de motor. Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Añadió que las reformas dentro de Samsat deben estar dirigidas a un sistema que sea transparente, eficaz y responsable, de modo que pueda tener un impacto directo en el aumento del ingreso original local (PAD).

«Las políticas a favor del pueblo deben ser el espíritu de cada paso en la reforma de la gobernanza», subrayó.

En respuesta a esto, el director del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, general de brigada Wibowo, dijo que la Policía Nacional estaba dispuesta a implementar reformas del servicio público en el campo del registro e identificación de vehículos de motor.

«50 años es un impulso importante para que Samsat lleve a cabo actualizaciones significativas en la era de la digitalización. Nosotros en la Policía Nacional estamos listos para adaptarnos y seguir mejorando para brindar el mejor servicio a la comunidad», dijo Wibowo.

Agregó que el espíritu de revitalización llevado por la Reunión de Trabajo Ditregidente estaba en línea con la transformación de la Policía Nacional hacia una organización moderna, íntegra y orientada al servicio.

«Seguimos llevando a cabo innovaciones digitales como el desarrollo de aplicaciones de servicios en línea, sistemas de integración de datos interinstitucionales y la digitalización de documentos de vehículos, para que las personas experimenten la facilidad y rapidez del servicio», dijo.

Mientras tanto, Jefe del Cuerpo de Tráfico El inspector general de la Policía Nacional, Pol Agus Suryonugroho, también acogió con satisfacción el impulso de reforma del Ministerio del Interior.

Enfatizó que la Policía Nacional está lista para implementar reformas integrales de la gobernanza de Samsat, porque este paso no solo mejorará la calidad de los servicios públicos, sino que también tendrá un impacto directo en el aumento de los ingresos regionales.

«Queremos asegurarnos de que cada política adoptada realmente genere beneficios para la comunidad y la región. Con un sistema de servicios transparente, eficiente y digital, Samsat será un ejemplo de reforma exitosa del servicio público que tiene un impacto real en la economía regional», dijo Agus.