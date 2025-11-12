Magelang City Baznas optimiza la recaudación de zakat

Magelang (ANTARA) – La Agencia Nacional Zakat Amil de la ciudad de Magelang (Baznas) está optimizando la recolección de zakat para apoyar los esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad local.

«Queremos encontrar una solución para que la recaudación del zakat sea óptima. Si la recaudación puede seguir aumentando, si Dios quiere, el bienestar de la comunidad también aumentará», dijo Ahmad Zainuddin, presidente de Magelang City Baznas, en un comunicado de prensa de la sección Procompim del Ayuntamiento de Magelang el miércoles.

Dijo esto durante la Socialización de la Optimización de la Gestión del Zakat en la ciudad de Magelang en la sala de servicios del complejo residencial oficial del alcalde de Magelang, donde estuvo presente el teniente de alcalde de Magelang Sri Harso.

Explicó que en el futuro es necesario optimizar el potencial de recaudación del zakat, que en su mayor parte proviene de funcionarios del gobierno estatal (ASN).

La realización de Zakat, Infaq y Recolección de limosnas (ZIS) en la zona, dijo, alcanzó el 86 por ciento del potencial total existente, mientras que uno de los principales obstáculos fue la administración de la renovación del poder.

Explica el mecanismo del zakat para las ASN que utilizan el sistema salarial (deducción del salario), que requiere un poder oficial de cada funcionario.

«Este poder debe renovarse cada año ya que pueden ocurrir cambios salariales, transferencias de personal o cambios de trabajo. Sin un nuevo poder, Baznas no puede hacer deducciones automáticamente», dijo.

Explicó que el zakat no es sólo una cuestión de culto, sino que también tiene una dimensión de beneficio público, lo que está en consonancia con el Plan Regional de Desarrollo a Mediano Plazo de la ciudad de Magelang (RPJMD).

En Magelang, dijo, el zakat es parte del programa de bienestar de la comunidad.

Dijo que los fondos del zakat administrados por Baznas se habían utilizado para diversos programas humanitarios, educativos, productivos, económicos y de salud. Estos programas complementan el presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD).

Baznas continuará brindando soporte técnico a todas las unidades de trabajo para que ASN comprenda la importancia de actualizar los poderes y los últimos cálculos de nisab (límite obligatorio de zakat).

El vicealcalde de Magelang Sri Harso dijo que el zakat es una de las herramientas más importantes para reducir la pobreza.

«Una forma de reducir la tasa de pobreza en la ciudad de Magelang es a través del zakat, administrado por Baznas», dijo.

Invitó específicamente a todas las ASN del gobierno de la ciudad de Magelang a ser más activas en la entrega del zakat a través de Baznas.

También pidió a los funcionarios que recordaran a los colegas que no habían pagado su zakat.

«Seamos entusiastas al dar zakat. Esto es parte de nuestra responsabilidad moral compartida», dijo.