¡La oficina del fiscal cayó a los campos! Kejati Lampung Target Harvest Harvest 28 mil toneladas de grano

LampungVIVA – La Oficina del Fiscal (Kejati) de la provincia de Lampung fue directamente al campo para brindar asistencia a 7,563 agricultor Padi en el pueblo de Telogorejo, distrito de Batanghari, Regencia East Lampung. Este paso es parte del programa Mitra Adhyaksa Farmer para apoyar completamente la visión de la seguridad alimentaria del presidente Prabowo Subianto a través de Asta Cita.

La asistencia incluye todo el proceso agrícola, que van desde la preparación de la tierra, la distribución de fertilizantes y equipos agrícolas, hasta el proceso de absorción de cultivos. Kejati Lampung apunta a la cosecha este año para alcanzar figuras fantásticas: 28 mil toneladas de grano de 4.100 hectáreas de arrozales.

«El programa Mitra Adhyaksa Farmer es la oficina del fiscal que brinda asistencia, asistencia legal, capital, obteniendo fertilizantes, equipos de agricultores, a la prevención del fracaso de los cultivos y otras cosas», dijo el jefe del fiscal general de Lampung, Danang Suryo Wibowo mientras asistía a la Harvest de Raya, jueves 7 de agosto, 2025.

Danang explicó, a través del programa Mitra Adhyaksa Farmer, la Oficina del Fiscal también brindó asistencia legal, facilitando el acceso al capital a través de Kur, para supervisar la distribución del fertilizante subsidiado para que estuviera justo en el blanco.

«Lampung es uno de sus líderes en el sector agrícola y es uno de los graneros de arroz en Indonesia. Por esta razón, la oficina del fiscal también está presente, no solo presenciada, sino que se cae directamente para garantizar que todos los procesos comerciales, desde aguas abajo, desde la preparación de tierras hasta la absorción de grano posterior continuarán ejecutando bien de acuerdo con las disposiciones aplicables», dijo.

Kejati Lampung también coopera con la Oficina del Fiscal del Distrito de East Lampung (Kejari) LED Kajari Yovrizal y Forkopimda para garantizar que la supervisión se realice de manera exhaustiva y continua. Mientras tanto, el regente de East Lampung, Siti Nuryamah, dio la bienvenida a la presencia de la oficina del fiscal en esfuerzos estratégicos para mantener la seguridad alimentaria.

«En nombre del gobierno local, estamos felices y orgullosos porque el gobierno local no puede completar solo (seguridad alimentaria), necesita colaboración», dijo Ela.