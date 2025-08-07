Lamine Yamal Atau ousmane Demble?

VIVA – La competencia por Ballon d’Or 2025 se está calentando. Dos nombres sobresalen como el candidato más fuerte: Ousmane Dembele Y Lamine Yamal.

Dembele es el principal favorito después de actuar brillantemente con Paris Saint-Germain. El extremo francés desempeñó un papel importante en traer PSG para ganar la Liga de Campeones por primera vez, con una victoria convincente sobre el Inter de Milán en el último último de mayo.

Por otro lado, Lamine Yamal también brilla. Wonderkid Barcelona Parecía impresionante durante toda la temporada, llevó a su equipo a Laliga Champions con un puntaje de 13 asistencias y 9 goles. No solo eso, también se convirtió en un pilar del equipo nacional español que penetró en la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2025.

Yamal: Mi enfoque no es un balón de o o

Aunque su nombre se predice como un fuerte competidor Dembele, Yamal afirmó no pensar demasiado en la apreciación individual.

«Siempre le digo a mi madre, solo quiero dar lo mejor de mí. Lo más importante es hablar en el campo», dijo Yamal, en junio pasado.

«No pienso en Ballon d’Or. Si solo me concentro en ello, los resultados pueden decepcionar. Solo quiero seguir ganando y disfrutando del fútbol».

Yamal se desempeñó cuidadosamente cuando España retiró a Francia en las semifinales de la Liga de las Naciones de la UEFA. Sin embargo, en la final, La Furia Roja debe reconocer la superioridad de Portugal a través de un tiroteo de penalti 5-3.

Luis Enrique puso el cuerpo para Dembele

El entrenador del PSG, Luis Enrique, no dudó en expresar su apoyo a Dembele para ganar el Balón de OR este año.

«Para mí que eligió, Ballon d’Or para Ousmane Dembele», dijo Enrique después de la final de la Liga de Campeones.

«No solo marcó goles, sino que también sobrevivió, presionó al oponente y se convirtió en un líder en el campo. Parecía extraordinario esta temporada».

Dembele pareció consistente en la competencia de élite europea la temporada pasada. Marcó 8 goles y registró 6 asistencias en la Liga de Campeones, incluidas dos asistencias en el partido final contra el Inter.

La competencia es cada vez más apretada

Algunos otros nombres como Mohamed Salah y Raphinha habían entrado en el Balón de Radar candidato. Sin embargo, la sorprendente actuación de Dembele y Yamal durante toda la temporada hizo que este premio individual más prestigioso parecía ser un duelo entre los dos jugadores de Francia y España.

Ahora, el público mundial de fútbol está esperando: ¿quién es más apropiado para levantar el trofeo del Balón de Ors 2025?