La obra de arte es una promoción eterna

Yakarta, Viva – El vicepresidente del MPR indonesio del Partido Demócrata Edhie Baskoro Yudhoyono, alias Ibas, dijo que el turismo de arte es un ascenso para glorificar la naturaleza y apoyar a la gente.

Según él, la naturaleza, el arte y el amor por Indonesia son una colaboración muy fascinante y próspera. Para que apoye plenamente el desarrollo del arte y el turismo como una promoción para la nación.

Esto fue dicho por Edhie Baskoro, quien también fue presidente de la facción del Partido Demócrata del Parlamento indonesio cuando estuvo presente directamente en la actividad de pintar con el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo, Bambang Yudhoyono (Sby) y la comunidad artística de SBY en Klayar Beach, uno de los íconos turísticos de Pacitan Regency, jueves 7 de agosto de 2025.

Ibas Yudhoyono asistió a SBY Community Art

«Klayar ha vuelto para convertirse en una etapa de belleza e inspiración, esta vez a través de pinceladas y toques de dedo de los artistas. Klayar Pacitan Beach no solo es hermosa para disfrutar del ojo, sino también para ser inmortalizados en obras de arte. Aquí aprendemos que la naturaleza es el lienzo más grande que Dios nos da «, dijo Ibas en su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

Según Ibas Pantai Klayar fue elegido no sin razón. La playa se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Pacitan y también tiene un fuerte carácter visual y de audio, desde el coral Sphinx único, la flauta oceánica, hasta la encantadora gradación del color del mar.

Al evento también asistieron un pintor profesional de Alemania, Christopher Lehmpfuhl. El maestro, que es famoso por esta pintura con los dedos, muestra su habilidad en pintar el paisaje de Klayar solo con los dedos.

Cada toque del color revive el panorama, invitando a cualquiera que vea su trabajo, entrando en la calidez de la luz y la sombra de la playa.

«Christopher no es solo un pintor de clase mundial, sino también una figura que puede capturar el alma de un lugar en cada una de sus obras. Me alegra que pueda sentir y capturar la belleza de Klayar, porque esta será una historia visual traída al escenario internacional», dijo IBAS.

Antes de varias actividades en Klayar Beach, esta comunidad también realizó varios eventos en otras ciudades, incluidos ‘Painting Monas with SBY Art Community’, ‘Painting Borobudur’ para visitar ArtJog 2025 en Yogyakarta.

«SBY Art Community es un hogar de creatividad que combina el espíritu de trabajo con la misión de introducir la belleza de Indonesia al mundo. A través de esta comunidad, los artistas no solo producen pinturas, sino también narraciones sobre este país que pueden tocar los corazones de cualquiera que lo vea», dijo.

Además, el vicepresidente del Partido Demócrata, enfatizó que la promoción del turismo también se puede hacer a través de una obra de arte.

«El arte es la promoción más eterna. Una pintura puede durar décadas, capturar la belleza e invitar a las personas a venir incluso cuando ha pasado el tiempo», dijo IBAS

«Cada rasguño de hoy es una invitación al mundo: ven a Pacitan, siente el encanto, la ciudad de Pacitan 1001 Goa, el encantamiento y la cultura. No dejes que tu creatividad se detenga en los sueños. Use cualquier medio, cepillos, dedos, cámaras o incluso teléfonos celulares, para contar sobre Pacitan al mundo», concluyó.