En una publicación sobre X, Modi dijo: «Tuve una conversación muy buena y detallada con mi amigo presidente Putin. Le agradecí por compartir los últimos desarrollos sobre Ucrania. También revisamos el progreso en nuestra agenda bilateral, y reafirmé nuestro compromiso de profundizar aún más la asociación estratégica especial y privilegiada de la India.

Será la 23a cumbre anual de la India-Rusia.

Durante la conversación entre los dos líderes, Putin informó Modi En la guerra en curso de Rusia con Ucrania, con el primer ministro manteniendo la posición constante de Nueva Delhi para la resolución pacífica del problema.

Las llamadas telefónicas se produjeron en medio de el presidente estadounidense Donald Trump aumentando la presión sobre la India por la compra de petróleo ruso.

El jueves, Putin había recibido Asesor de Seguridad Nacional de la India Ajit Kumar Doval en el Kremlin.

El primer ministro Modi había visitado Rusia el año pasado y él y el presidente Putin apreciaron la naturaleza especial de esta relación probada, que se basa en la confianza, la comprensión mutua y la convergencia estratégica.

El miércoles, Triunfo Firmó una orden ejecutiva, abofeteando un impuesto adicional del 25 por ciento en la India para las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi, lo que lleva las tareas totales al 50 por ciento. Esta se encuentra entre los deberes más altos impuestos por los Estados Unidos en cualquier país del mundo. El servicio adicional del 25 por ciento entrará en vigencia el 27 de agosto.

El jueves, Modi recibió una llamada telefónica del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país también ha estado en el extremo receptor de los aranceles de Trump. Los dos líderes acordaron mejorar la cooperación en el comercio, la tecnología, la energía, la defensa, la agricultura, la salud y los lazos de personas a personas.

Mientras tanto, en medio de la Guerra de la Tarifa, China ha extendido oficialmente una bienvenida al primer ministro Narendra Modi para el Summit de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), que se celebrará a fin de mes en Tianjin.

Al dirigirse a una conferencia de prensa en Beijing el viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, hizo este anuncio, expresando optimismo de que la reunión fortalecería la cooperación regional.

«China da la bienvenida al primer ministro Modi a China para la Cumbre SCO Tianjin. Creemos que con el esfuerzo concertado de todas las partes, la Cumbre de Tianjin será una reunión de solidaridad, amistad y resultados fructíferos, y el SCO entrará en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad con mayor solidaridad, coordinación, dinamismo y productividad», el columnido de extranjero chino ministerio ministerio. Detata.

El Ministerio de Asuntos Externos aún no ha emitido una declaración sobre la visita del primer ministro.

