La nueva Yamaha Nmax está disponible en los concesionarios, los precios comienzan en 30 millones de IDR

Yakarta, VIVA – Desde su lanzamiento por primera vez en 2015, Yamaha Nmáx se ha convertido en uno de los scooters premium más populares de Indonesia.

Motor Es conocido como pionero en el segmento Yamaha Maxi, presentando una combinación de diseño elegante, comodidad de conducción y potente rendimiento del motor. Durante casi una década, Nmax ha seguido evolucionando y convirtiéndose en un símbolo del estilo de vida moderno de los automovilistas del país.

A partir de 2025, para celebrar una década de Nmax, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) vuelve a presentar una actualización significativa mediante el lanzamiento de los últimos Nmax “Turbo” y Nmax Neo.

Esta actualización se centra en una apariencia de color más elegante y con clase, respondiendo a los gustos de los consumidores que desean una motocicleta premium con un estilo dinámico.

Se introdujeron tres nuevos colores en esta gama: Ceramic Grey, Elixir Dark Silver y Matte Blue. Para las variantes Ceramic Grey y Elixir Dark Silver, ambas ahora están disponibles en toda la gama «Turbo» de Nmax, incluido el tipo Tech Max Ultimate. Mientras tanto, Matte Blue es una nueva incorporación a la variante Nmax Neo, que ahora parece aún más deportiva.

El color Ceramic Grey es lo más destacado con una combinación de llantas de oro bronce y el emblema 3D Nmax, dando una impresión premium y moderna. Mientras tanto, la Elixir Dark Silver luce elegante con un toque de detalles en plata y bronce dorado que fortalece la imagen de «moto de ensueño» en las líneas Tech Max y Ultimate.

El Nmax Neo Matte Blue luce llamativo gracias al color azul marino dominante en la carrocería y las ruedas Yamaha Racing Blue, lo que le da una sensación futurista que se adapta al carácter de la juventud urbana.

«Para celebrar una década de Nmax, le damos un nuevo toque de color a Nmax ‘Turbo’ y Nmax Neo para enfatizar aún más el carácter de Nmax como creador de tendencias para los scooters premium de hoy», dijo Rifki Maulana, gerente de relaciones públicas de YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, citado por VIVA Otomotif en el comunicado oficial del martes 11 de noviembre de 2025.

Yamaha comercializa el Nmax “Turbo” con precios que van desde 38,6 millones de IDR a 46 millones de IDR, mientras que el Nmax Neo se vende desde 33,4 millones de IDR a 34,4 millones de IDR. Todos los números tienen estado en la carretera en Yakarta.