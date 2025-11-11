La estrella de los Vikings emite un fuerte mensaje sobre Ben Johnson de los Bears

El Vikingos de Minnesota cayó a 4-5 después de una derrota 27-19 ante el Cuervos de Baltimore el 9 de noviembre en el US Bank Stadium. Su ofensiva tuvo problemas, cometiendo ocho penales por salida en falso frente a la afición local.

El mariscal de campo de segundo año, JJ McCarthy, intentó aprovechar su sólida actuación contra los Leones de Detroit pero enfrentó desafíos, completando 20 de 42 pases para 248 yardas con un touchdown y dos intercepciones.

Minnesota buscará reagruparse para la Semana 11 mientras se enfrentan al Osos de chicago por segunda vez esta temporada. Los Bears ingresan al enfrentamiento 6-3, recién salidos de una victoria en la Semana 10 sobre los Gigantes de Nueva York.

Antes del enfrentamiento divisional de la NFC Norte, el apoyador de los Vikings, Andrew Van Ginkel, compartió sus pensamientos honestos sobre el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, y los desafíos que plantea a su defensa.

«Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo», Van Ginkel dijo a los periodistas el 10 de noviembre.. «Una gran mente, un gran entrenador de fútbol, ​​y tuvimos nuestras luchas con él cuando estaba en Detroit; simplemente encuentra formas de atacarte con un estilo diferente que quizás no hayas visto.

«Le da el balón a sus creadores de juego en el espacio, es muy bueno entrenando la posición de mariscal de campo, y con solo ver el crecimiento que ha tenido Caleb Williams, es evidente que Ben Johnson juega un papel en eso».

La defensa de los Vikings advirtió sobre Caleb Williams

Si bien la defensa de Minnesota está familiarizada con lo que aporta Chicago, el ex NFL El entrenador Dave Wannstedt ha ofrecido una advertencia antes de su enfrentamiento del 16 de noviembre contra los Bears.

«En los últimos dos minutos del juego, te diré una cosa, lo primero que me viene a la mente es que Caleb Williams casi se desempeña mejor cuando está bajo presión que cuando está en el flujo del juego, si eso tiene sentido». Wannstedt dijo el 9 de noviembre en Marquee Sports Network. «Hablas de evitar las prisas. Creo que el tipo evitó seis capturas hoy. No sólo capturas cuando los muchachos pasaban corriendo, estoy hablando de dónde tenían una mano sobre él.

«Es simplemente increíble lo que puede hacer para mantener viva una jugada. Y estas son jugadas sin guión. Si eres un receptor abierto, un ala cerrada o un corredor de nuestro equipo, vamos a decidir la jugada en la reunión previa. Esto es todo. Esto es lo que todos estamos tratando de hacer. ¿Todos lo entendieron? Bien».

La defensa de los Vikings recibe buenas noticias

Los Vikings podrían estar recibiendo un impulso, ya que el entrenador en jefe Kevin O’Connell compartió durante una conferencia de prensa el lunes que había «buenas noticias» luego de una mirada más cercana al hombro (h/t Charla de fútbol profesional).

O’Connell agregó que el equipo «verá cómo le va a lo largo de la semana» y que potencialmente podría jugar contra los Bears en la Semana 11.

Greenard ha totalizado 31 tacleadas, dos capturas y un balón suelto forzado como titular en todos los partidos de los Vikings esta temporada. O’Connell también dijo que el safety Theo Jackson aprobó el protocolo de conmoción cerebral y debería regresar a la acción esta semana.

Será interesante ver si la defensa de los Vikings tiene lo suficiente para sofocar la ofensiva de los Bears, como lo hicieron contra los Ravens, y puede limitar la anotación en el transcurso de cuatro cuartos.