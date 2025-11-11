Accidente de camión cisterna en Jalan Magelang-Purworejo

Semarang (ANTARA) – Una persona murió el martes después de que un camión cisterna chocara contra dos automóviles y finalmente volcara en Jalan Raya Purworejo-Magelang, frente al mercado Kalijambe, Purworejo Regency.

El director de tráfico de la policía de Java Central, el comisionado de policía Pratama Adhyasastra, dijo que el accidente comenzó cuando el camión cisterna viajaba de norte a sur o de Magelang a Purworejo.

Mientras se encontraba en el lugar, el camión se salió de control hacia el lado izquierdo. “El camión chocó contra el Toyota Avanza y el Suzuki Carry, que circulaban en la misma dirección frente a él”, dijo.

El camión cisterna, que viajaba a unas 45 millas por hora, finalmente giró hacia el lado derecho.

«El camión volcó y chocó contra el Suzuki Carry y una tienda frente al mercado», dijo Pratama.

Una persona muerta en este incidente era un pasajero de un camión cisterna.

Además de la víctima fallecida, otras tres personas resultaron heridas y requirieron tratamiento hospitalario.

Pratama dijo que aún no se conoce la causa del accidente porque la policía aún está investigando.

